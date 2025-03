14 громких игровых премьер марта, которые нельзя пропустить

Two Point Museum

Дата релиза: 4 марта 2025 года

Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series XS

В игре Two Point Museum игроки берут на себя роль куратора, которому предстоит проектировать и управлять различными музеями. Игра сочетает в себе элементы творчества и стратегии, позволяя игрокам создавать выставки, управлять ресурсами и обеспечивать незабываемый опыт для посетителей.

Благодаря увлекательному игровому процессу и очаровательному стилю, Two Point Museum получила положительные отзывы и в среднем набрала 83 балла на OpenCritic. Критики высоко оценили интересные вызовы и возможности для настройки, что делает игру заметным проектом в жанре симуляторов.

Two Point Museum (фото: Rock Paper Shotgun)

Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars

Дата релиза: 6 марта 2025 года

Платформы: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Коллекция ремастеров от Konami переносит классические RPG Suikoden I и Suikoden II на современные платформы с улучшенной графикой и улучшениями качества жизни. Игроки смогут снова пережить эпические истории о восстаниях и судьбе, встретив огромное количество персонажей и стратегические сражения.

Ремастер стремится сохранить оригинальное очарование, при этом предлагая улучшенный опыт для новых и вернувшихся игроков. Коллекция выходит 6 марта 2025 года на нескольких платформах.

Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars (фото: Nintendo)

Wanderstop

Дата релиза: 11 марта 2025 года

Платформы: PC, PlayStation 5

Wanderstop - это предстоящий проект, который приглашает игроков отправиться в путешествие по разнообразным ландшафтам, решая головоломки и раскрывая тайны на пути. Игра обещает богатый нарративный опыт, сочетая исследование с элементами мистики и приключений.

С увлекательным миром и захватывающим сюжетом Wanderstop стремится привлечь игроков, ищущих глубокий и значимый игровой опыт.

Wanderstop (фото: Gematsu)

Matcho

Дата релиза: 13 марта 2025 года

Платформы: PC, PlayStation 5

Matcho - динамичная экшн-игра, которая бросает игрокам вызов на проверку их рефлексов и стратегического мышления. С быстрыми боями и разнообразными испытаниями игра обещает захватывающий опыт для любителей жанра экшн.

Благодаря увлекательной механике и соревновательному игровому процессу, Matcho, вероятно, станет хитом среди поклонников жанра.

Matcho (фото: Steam)

WWE 2K25

Дата релиза: 13 марта 2025 года

Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5

Новейшая часть серии WWE 2K, WWE 2K25, приносит волну волнения профессионального рестлинга в мир видеоигр. Игроки смогут участвовать в реалистичных матчах, создавать кастомизированных рестлеров и испытать острые ощущения от борьбы в ринге.

С улучшенной графикой и усовершенствованной механикой игры, WWE 2K25 стремится предоставить подлинный опыт рестлинга.

WWE 2K25 (фото: Steam)

33 Immortals

Дата релиза: 18 марта 2025 года

Платформы: PC, Xbox Series XS

33 Immortals - это предстоящая игра, которая сочетает элементы стратегии и экшн, предлагая игрокам уникальный игровой опыт. Подробности о геймплее и сюжете пока ограничены, но игра уже вызвала интерес благодаря инновационному подходу и потенциалу предложить свежий взгляд на игровую индустрию.

33 Immortals (фото: Gematsu)

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

Дата релиза: 20 марта 2025 года

Платформы: Nintendo Switch

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition приносит масштабную RPG с открытым миром на платформу Nintendo Switch с улучшенной графикой и улучшенными механиками игрового процесса. Игроки смогут исследовать огромную планету, участвовать в стратегических сражениях и раскрывать глубокую и увлекательную сюжетную линию.

Эта окончательная версия нацелена на то, чтобы предоставить как новичкам, так и поклонникам оригинала лучший опыт игры Xenoblade Chronicles X.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition (фото: GameStop)

Assassin's Creed Shadows

Дата релиза: 20 марта 2025 года

Платформы: PC, Xbox Series XS, PlayStation 5

Assassin's Creed Shadows - это последняя часть знаменитой серии Assassin's Creed, предлагающая игрокам новый эпизод в захватывающей саге. Игра переносит в детализированную историческую эпоху, сочетая стелс, экшн и исследования, позволяя игрокам погрузиться в мир ассасинов.

С увлекательным сюжетом и усовершенствованными механиками, Assassin's Creed Shadows обещает стать знаковым релизом серии.

Assassin's Creed Shadows (фото: Ubisoft)

Atelier Yumia: The Alchemist Of Memories & The Envisioned Land

Дата релиза: 21 марта 2025 года

Платформы: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Atelier Yumia: The Alchemist Of Memories & The Envisioned Land - это новая игра в любимой серии Atelier, предлагающая игрокам новое приключение, наполненное алхимией, исследованием и повествованием.

Игроки смогут создавать предметы, строить отношения и раскрывать тайны красиво оформленного мира. С очаровательным художественным стилем и увлекательным геймплеем, Atelier Yumia обещает порадовать как поклонников серии, так и новичков.

Atelier Yumia: The Alchemist Of Memories & The Envisioned Land (фото: Toy Or Game)

Bleach: Rebirth of Souls

Дата релиза: 21 марта 2025 года

Платформы: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS

Bleach: Rebirth of Souls переносит культовую аниме-серию в мир видеоигр, где игроки смогут пережить основные сюжетные арки, от восхождения Ичиго как Душного Пожирателя до решающих битв с грозными противниками.

Игра включает динамичные сражения на мечах, позволяя игрокам использовать мощные способности и комбинации. Уникальный режим "Секретная история" предлагает более глубокие инсайты в персонажей, раскрывая моменты, которые формировали их личности.

С увлекательным сюжетом и захватывающими боями, Bleach: Rebirth of Souls привлечет как фанатов серии, так и новичков.

Bleach: Rebirth of Souls (фото: GameStop)

Killing Floor 3

Дата релиза: 25 марта 2025 года

Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series XS

Killing Floor 3 - это последняя часть серии кооперативных экшн/хоррор-шутеров, действие которой разворачивается в дистопическом будущем. Игроки присоединяются к группе повстанцев, чтобы сражаться с волнами чудовищных Зедов.

Игра предлагает интенсивные, быстрые бои с множеством оружия и навыков для настройки арсенала. Игроки могут объединиться с товарищами по команде для борьбы с противниками.

Killing Floor 3 (фото: PC Gamer)

Atomfall

Дата релиза: 27 марта 2025 года

Платформы: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, PC

Atomfall - это предстоящая игра, в которой игроки смогут исследовать постапокалиптический мир, сталкиваясь с вызовами и раскрывая секреты в тщательно проработанном окружении. Игра сочетает элементы выживания и стратегии, предлагая уникальный опыт для тех, кто ищет глубину и вовлеченность.

С его погружающим миром и захватывающим повествованием, Atomfall стремится завоевать внимание игроков, ищущих свежие и захватывающие приключения.

Atomfall (фото: Xbox Wire)

The First Berserker: Khazan

Дата релиза: 27 марта 2025 года

Платформы: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, PC

The First Berserker: Khazan - это экшн-RPG, которая отправляет игроков в путешествие по миру, охваченному войной, следуя за историей легендарного воина. Игра предлагает глубокие механики боев, позволяя игрокам участвовать в стратегических сражениях и исследовать огромный открытый мир.

С богатым фоном и захватывающим сюжетом, The First Berserker: Khazan предлагает погружающий опыт для поклонников жанра.

The First Berserker: Khazan (фото: Video Games Plus)

inZOI

Дата релиза: 28 марта 2025 года

Платформы: PC

inZOI - это инди-игра, которая предлагает уникальное сочетание решения головоломок и исследования. Игроки проходят через серию испытаний, раскрывая секреты и развивая увлекательную сюжетную линию.

С минималистичным дизайном и умозрительным геймплеем, inZOI предоставляет освежающий опыт для тех, кто ищет что-то необычное.

inZOI (фото: Steam)

