Занурення у феодальну Японію. Що відомо про довгоочікувану гру Assassin's Creed Shadows уже зараз

Серія Assassin's Creed завжди славилася своїми унікальними світами, і в новому проекті, Assassin's Creed Shadows, на нас чекає історична подорож у феодальну Японію.

Про те, що вже відомо про сюжет, персонажів і геймплейні особливості цієї довгоочікуваної гри, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на вебсайт GamesRadar , присвячений відеоіграм і всьому, що пов'язано з ігровою індустрією.

Що таке Assassin's Creed Shadows?

Assassin's Creed Shadows - це нове велике RPG у популярній серії Ubisoft, раніше відоме під назвою Assassin's Creed Red. Гра стане наступним флагманським проектом Ubisoft Quebec після успіху Assassin's Creed Valhalla. Розробник Марк-Алексіс Коте назвав Shadows "майбутнім наших RPG із відкритим світом".

На яких платформах вийде Assassin's Creed Shadows?

Гра буде доступна на PC, PS5, PS4 і Xbox Series X. Користувачі Xbox One і Nintendo Switch залишаться без підтримки. Також гра вийде на Mac одночасно з іншими платформами.

Коли відкриються попередні замовлення на Assassin's Creed Shadows?

Спочатку попередні замовлення на гру вже були відкриті, однак через перенесення релізу на 2025 рік Ubisoft почала повертати гроші покупцям.

Вартість стандартного видання:

59.99 доларів для ПК

69.99 доларів для PS5 і Xbox Series X

Також будуть доступні Gold Edition за 109,99 доларів і Ultimate Edition за 129,99 доларів

Останнє включає додаткові набори:

Повний пакет, що включає набір персонажів Секірю з комплектами зброї та обладунків

Набір прикрас для бази

П'ять додаткових очок навичок

Фільтр "Червоний дракон" для фото

Колекційне видання включає статуетки, артбук, карту світу та інші фізичні предмети. Версії для PS5 і Xbox Series X будуть на фізичних дисках, а для ПК - тільки цифровий код.

Головні персонажі Assassin's Creed Shadows

У грі будуть два головні персонажі:

Ясуке, перший чорношкірий самурай в історії Японії

Наое, дівчина-шинобі з навичками потайного вбивці

Гравці зможуть вибирати між цими героями перед важливими місіями, ґрунтуючись на переважному стилі гри. Ясуке - потужний самурай із важкими ударами. Наое діє більш потайливо, використовуючи свої здібності ніндзя для нападів із тіні та безшумного пересування.

Історія Наое зосереджена на захисті провінції Іга від вторгнень і політичних потрясінь. Ясуке служить у клані Ода під проводом Оди Нобунагі - історичної особистості, яка зіграла ключову роль в об'єднанні Японії.

Головні персонажі Assassin's Creed Shadows (фото: GamesRadar)

Місце дії Assassin's Creed Shadows Assassin's Creed Shadows

Дія гри розгортається в епоху Феодальної Японії, а точніше в період Адзуті-Момояма. Карта буде порівнянна за розміром з тією, що була в Assassin's Creed Origins, але стане реалістичнішою завдяки поліпшеним масштабам гір і місцевості.

Наое використовуватиме гак із фізикою для пересування, який нагадує пристрій Еві з AC Syndicate, але з поліпшеною механікою.

Серія Assassin's Creed охопила безліч історичних епох і локацій, але Японія вперше стає основним сетингом. Розробники впевнені, що гравці зможуть повністю зануритися в атмосферу сильної фантазії про шинобі та дослідити одну з найочікуваніших історичних локацій франшизи.

Атмосфера феодальної Японії в Assassin's Creed Shadows (фото: GamesRadar)

Геймплей і механіки

Assassin's Creed Shadows запропонує два різні стилі гри:

Ясуке - самурай із важкими атаками і потужною зброєю, включно з канабо (шипований кийок з японського фольклору) і катаною. Його стиль бою передбачає відкриті битви і мало підходить для прихованого проходження.

Наое - майстер потайних операцій і традиційний асасин зі швидкістю рухів і акробатикою. У неї є прихований клинок і гак, який дає змогу долати вертикальні відстані та потай проникати у важкодоступні місця. Вона може ховатися під водою і несподівано нападати на ворогів.

Гравці зможуть перемикатися між персонажами для виконання різних місій і вивчення відкритого світу. Механіка дослідження нагадуватиме попередні частини, але зі змінами. Після активації оглядової точки відразу відкрити всі точки інтересу на карті не вийде - доведеться досліджувати їх самостійно.

У Shadows також буде динамічна система погоди і зміна сезонів, які впливають на місії. Наприклад, гравці зможуть використовувати грім для маскування своїх рухів, щоб залишатися непоміченими.

Директор проекту Шарль Бенуа зазначив, що базові механіки бою в обох персонажів схожі, але вороги по-різному реагуватимуть на героїв: до Наое будуть агресивнішими, а Ясуке вони бояться.

У грі буде динамічна система погоди та зміна сезонів (фото: GamesRadar)

Романтичні лінії

В Assassin's Creed Shadows з'являться сюжетні лінії з можливістю романтичних стосунків. За словами Брук Девіс, асоційованого директора з оповіді, гравці зможуть заводити друзів і романтичні зв'язки з персонажами, яких зустрінуть під час подорожей.

Цей елемент нагадує систему романтики в Assassin's Creed Odyssey, де гравець міг обирати партнерів із кількох потенційних любовних інтересів.

Розробка

Спочатку Assassin's Creed Shadows була анонсована у 2022 році під назвою Assassin's Creed Codename Red разом з іншими проектами Ubisoft.

Розробкою займається Ubisoft Quebec, яка раніше працювала над доповненнями для Assassin's Creed 3 і Black Flag. Студія вперше отримала можливість самостійно очолити розробку основної частини серії у 2015 році з Assassin's Creed Syndicate і пізніше випустила Assassin's Creed Odyssey у 2018 році.

Тепер Ubisoft Quebec знову береться за флагманський проект, який обіцяє стати однією з найамбітніших частин серії.

Дата виходу Assassin's Creed Shadows

Ubisoft анонсувала нове перенесення релізу гри Assassin's Creed Shadows. Спочатку запуск був намічений на 14 лютого 2025 року, але тепер він зсувається на 20 березня 2025 року.

Це вже друге перенесення гри: спочатку реліз був запланований на листопад 2024 року. Представники Ubisoft пояснюють відстрочку необхідністю доопрацювати проект, зокрема з урахуванням відгуків гравців, щоб гарантувати високу якість фінальної версії.