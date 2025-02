Топ-10 детективних ігор на ПК, у яких можна відчути себе Шерлоком Холмсом

Sherlock Holmes The Awakened

Sherlock Holmes The Awakened - це ремейк гри 2006 року, в якому знаменитий детектив розслідує загадкові зникнення в Європі та США. Гра поєднує дух творів Артура Конана Дойла з атмосферою тривоги в стилі Лавкрафта. Покращена графіка робить похмуру історію ще більш захопливою.

Sherlock Holmes The Awakened (фото: GG.deals)

L.A. Noire

L.A. Noire - детективна гра від Rockstar, дія якої розгортається в Лос-Анджелесі 1940-х років і натхненна кримінальними фільмами Золотого століття Голлівуду.

На відміну від динамічних ігор студії, тут акцент зроблено на рутинну роботу детектива: огляд місць злочинів, аналіз доказів, допити свідків і підозрюваних. Це одна з найатмосферніших детективних ігор.

L.A. Noire (фото: GG.deals)

Disco Elysium - The Final Cut

Disco Elysium - одна з найкращих RPG усіх часів, яка ідеально передає атмосферу детективного розслідування. Гравець бере на себе роль амнезійного алкоголіка Харрієра Дю Буа, але його характер, навички та світогляд формуються залежно від прийнятих рішень.

Діалоги в грі дотепні, кумедні та відмінно написані, що робить взаємодію з NPC ще більш захопливою.

Disco Elysium - The Final Cut (фото: GG.deals)

Her Story

Her Story доводить, що для створення чудової детективної гри не потрібно складного геймплея. Гравці вживаються в роль детектива, відновлюючи відеозаписи допитів, використовуючи ключові слова. У міру просування ви дізнаєтеся більше про жінку та її чоловіка, який зник за загадкових обставин.

Ця гра підходить для справжніх любителів головоломок, тому що кожен новий знайдений елемент розкриває нові зв'язки в розслідуванні.

Her Story (фото: GG.deals)

The Vanishing of Ethan Carter

The Vanishing of Ethan Carter - це справжня знахідка для гравців, які не люблять поспішати і надають перевагу захоплюючій атмосфері, а не інтенсивним боям. Гра - неймовірно красивий симулятор ходьби, який можна додатково поліпшити, купивши версію Redux на Steam.

Головна загадка гри - зникнення молодого хлопчика на ім'я Ітан Картер, розслідувати яке належить детективу з окультними захопленнями, Полу Просперо. Незважаючи на мальовничі пейзажі долини Ред-Крік, вона приховує багато темних таємниць.

The Vanishing of Ethan Carter (фото: GG.deals)

Judgment

Judgment - це чудовий спін-офф серії Yakuza, який особливо сподобається фанатам франшизи. Ми повертаємося в найнебезпечніший район Токіо, Камурочо (вигадана версія Кабукічо), повний міні-ігор, абсурдних побічних завдань і злочинців, готових побитися.

Головний герой, приватний детектив і колишній адвокат Такаюкі Ягамі, використовує свої навички дедукції, щоб розкрити правду про серію жахливих вбивств.

Judgment - це фантастичний вибір для тих, хто жадає пригод, де розслідування слугує приводом для класних бойових сцен.

Judgment (фото: GG.deals)

Ghost Trick Phantom Detective

Ghost Trick: Phantom Detective - це ще одне видатне творіння Шу Такаумі, яке заслужено потрапляє до списку найкращих детективних ігор 2025 року. Гра, яка нещодавно отримала HD-ремастер для Nintendo DS, ставить вас у роль Сіссела, духа, який має розв'язати головоломки, щоб знайти свого вбивцю.

Є одна важлива особливість: він повинен виконати всі завдання до світанку, інакше його відправлять у загробне життя назавжди, не розкривши справу.

Ghost Trick Phantom Detective (фото: GG.deals)

Duck Detective: The Secret Salami

Duck Detective: The Secret Salami - це чарівна і затишна детективна пригода, в якій клієнт втрачає свій обід. Детектив Юджин МакВекклін, втомлений і залежний від хліба, береться за розслідування, щоб розкрити таємницю крадіжки їжі.

Гра приваблює незвичайною графікою, чудовим озвучуванням і кумедними міні-іграми, де за допомогою лупи потрібно знаходити докази і збирати інформацію по шматочках.

Duck Detective: The Secret Salami (фото: GG.deals)

Nobody Wants to Die

Nobody Wants to Die - це похмура футуристична детективна історія, що розгортається у світі, де безсмертя можливе, але за велику плату. Тут жорстокий убивця полює за багатими і знаменитими.

Детектив Джеймс Карра, озброєний передовими технологіями, що дають йому змогу перемотувати час, розслідує ланцюжок злочинів, повних крові, таємниць і корупції.

Гра приваблює своїм атмосферним стилем, приголомшливою графікою і захопливим сюжетом, що робить її обов'язковою для любителів детективних ігор.

Nobody Wants to Die (фото: GG.deals)

Heavy Rain

Після 9 років ексклюзивності на консолях Sony, цей шедевр від Quantic Dream став доступний на ПК. Слідуючи за сюжетом, ви гратимете за чотирьох різних персонажів, кожен зі своєю унікальною передісторією та особистими конфліктами, але зі спільною метою - зловити Вбивцю Орігамі.

Heavy Rain (фото: GG.deals)