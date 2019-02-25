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Оскар 2019: онлайн-трансляция


Сегодня, 25 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась 91-я церемония награждения Оскар, которая впервые прошла без ведущих

Что нужно знать о главных нововведениях 91-й церемонии награждения Оскар?

В этом году награды раздадут в 24 категориях. 

Все номинанты были официально объявлены 22 января 2019 года.

В первую очередь, конечно, отметим, что в этом году, впервые за всю историю церемонии, не было ведущих. Эту роль выполняли несколько десятков приглашенных звезд, которые работали друг с другом в интерактивном режиме.

3:01 - Непосредственно начало Церемонии награждения прошло под песню группы Queen - We Are The champions.

Несмотря на то, что ведущих официально не предусмотрено, кто-то же должен периодически шутить на сцене и объявлять номинантов. Появляются легенды SNL - Тина Фей, Майа Рудольф и Эми Полер. 

3:07 - Первой номинацией на церемонии награждения Оскар 2019 стала категория: "Лучшая актриса второго плана". 

Реджини Кинг - "Если бы Билл Стрит могла говорить". Режиссер Барри Дженкинс. Актриса пожаловала на церемонию в шикарном белом платье, в котором, правда, едва не запуталась. Благо рядом оказался Крис Эванс, который спас ситуацию.

3:16 - Номинантов и победителей в категории "Лучший документальный полнометражный фильм" объявляли Хелен Миррен и Джейсон Мамоа. Любопытно, что их костюмы максимально не соответствовали друг другу, но на сцене они выглядели очень органично. Победителем в этой номинации стал фильм Free Solo.

3:27 - В номинации "Лучший грим и прически" Оскар отправляется к фильму "Власть". Наверное, это максимально ожидаемый выбор. Первая статуэтка для этого фильма, который номинирован сразу в 8 разных номинациях. 

3:32 - "Черная Пантера", которая номинирована 7 раз, свою первую статуэтку взяла в номинации "Лучший костюм". 

3:39 - В номинации "Лучший производственный дизайн" вновь победил фильм "Черная Пантера", который взял свой второй кряду Оскар на церемонии. К слову, у этого фильма был огромный бюджет на декорации. Кто-нибудь сможет остановить эту машину "по собиранию Оскаров"? Любопытно, что едва ли не впервые благодарственную речь читали с телефона, а не с бумажки.

3:43 - "Лучшим оператором" прогнозируемо стал Альфонсо Куарону с фильмом Рома! Дебютный Оскар Куарона, с чем его и поздравляем. Статуэтку вручал максимально стильный Тайлер Перри. 

3:55 - Объявлять следующих номинантов в категории "Лучший монтаж звука" пригласили Джеймса МакЭвоя и Данаи Гуриру,  а победителем, вполне логично, стал фильм "Богемская рапсодия".

Не успели представители фильма Богемская рапсодия покинуть сцену, как их вновь пригласили забирать свой второй Оскар. Теперь в номинации "За сведение звука".

Надо сказать, что отсутсвие ведущих максимально добавило динамики этой церемонии. 

4:08 - "Лучший фильм на иностранном языке" - Рома! Куарон продолжает собирать статуэтки. За первой статуэткой сразу последовала вторая. Надеемся, он взял с собой сумку, ведь это только начало вечера.

4:17 - Майкл Киттон вышел на сцену, чтобы объявить следующую номинацию "За лучший монтаж". В футболе это называют хет-рик, а человеческим языком отметим, что Богемская рапсодия взяла свой уже третий Оскар, который вышел получать Джон Оттман. 

4:20 - появление на сцене Шарлиз Терон и Дэниела Крейга вызвало настоящий фурор. Еще бы, ведь звезды Голливуда объявляли номинантов в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Вторую свою награду в этой номинации получил Махершала Али за фильм "Зеленая Книга".

4:29 - Лучший анимационный полнометражный фильм. Наступило время мультиков. Все букмекеры ставили на Спайдермена и не ошиблись. Человек-паук, с 90-то милионным бюджетом, забирает статуэтку. 

4:40 - легендарный Майк Майерс появляется на сцене, чтобы представить номинантов в категории "Лучший фильм". Одна из самых ожидаемых номинаций вечера.

4:42 - Лучший анимационный короткометражный фильм - восьми минутный фильм ВАО - студии Pixar.

4:47 - Двигаемся дальше по короткометражкам и получаем Оскар в номинации "Лучший документальный короткометражный фильм" - "Period. End of Sentence". Этот фильм про индийских женщин и их революцию относительно доступных гигиенических средств в этой стране.

4:56 - Представляем вашему вниманию номинатов в категории "Лучший визуальный эффект". К слову, первая неожиданность церемонии, ведь победителем стала картина "Первый человек", которая обошла "Мстителей". 

5:07 - Фильм "Кожа" - "Лучший игровой короткометражный фильм". Реакция команды на победу можно назвать двумя словами - "дикий визг".

5:11 - Оскар в номинации "Лучший оригинальный сценарий" отправляется к сценаристам фильма "Зеленая книга". Вторая награда за вечер, то ли еще будет!? 

5:15 - И как же без "Лучшего адаптированного сценария"? С пятого раза легендарный режиссер, Спайк Ли, все-таки получает долгожданный Оскар за фильм "Черный клановец". Режиссер выдал такой спич, что ему аплодировал весь зал буквально стоя.

5:22 - А у нас снова двоевластие в количестве Оскаров. "Черная пантера" и Людвиг Йоранссон берет третий Оскар в номинации "Лучший звук" и догоняет Богемскую рапсодию. 

5:25 - Продолжаем музыкальную тему на Оскаре. В номинации "Лучшая песня к фильму" побеждает Лэди Гага! Ура! Главный фаворит этой номинации берет свой первый Оскар за песню Shallow в фильме "Рождение Звезды". Певица не удержалась от слез, выдав максимально эмоциональную благодарственную речь. 

5:40 - Кульминация все ближе и ближе. На сцене неподражаемая Барбара Стрейзанд, которая объявит номинантов в номинации "Лучший фильм". 

5:43 - Гэри Олдман и Элисон Дженни на сцене  напоминают номинантов в категории "Лучшая мужская роль".  Конкурсанты - серьезные, но победитель один. Человек, который на некоторое время стал Фредом Меркури - Рами Малек и Богемская Рапсодия.

5:55 - До конца церемонии остаются считанные минуты и прямо сейчас мы узнаем, кто победит в номинации "Лучшая женская роль".  Барабанная дробь и... Оливия Колман приносит первую статуэтку для фильма "Фаворитка". Первая номинация - первая победа. Это успех!

6:07 - То, чего многие ждали уже три часа - "Лучший режиссер". Как оказалось, Альфонсо Куарон получил второй персональный Оскар, а его фильм "Рома" забрал за вечер 4-й Оскар, сравнявшись по этому показателю с "Богемской рапсодией". 

6:15 - Любимые темы рассовой дискриминации стали поводом для очередного Оскара для Зеленой книги, теперь в номинации "Лучший фильм"!

6:20 - на улице светает, а Вам респект за стойкость! Все 24 победителя Оскар известны, до новых встреч!

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