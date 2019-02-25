Оскар 2019: победитель в номинации Лучший актер второго плана

За Оскар боролись Махершала Али, Ричард Э. Грант, Адам Драйвер, Сэм Эллиотт и Сэм Рокуэлл
Оскар 2019 в номинации Лучшая мужская роль второго плана получил Махершала Али.
Напомним, что 91-я церемония вручения наград Академии кинематографических искусств и наук за достижения в области кинематографа за 2018 год проходила в ночь на 25 февраля в легендарном театре "Долби" в Лос-Анджелесе.
За самую престижную награду в мире кино боролись такие звезды Голливуда, как:
Махершала Али за роль Дона Ширли в фильме "Зеленая книга"
Магершала Али (фото: wikipedia.org)
Ричард Э. Грант за роль Джека Гока в фильме "Сможете ли Вы меня простить?"
Ричард Э. Грант (фото: wikipedia.org)
Адам Драйвер за роль Флипа Циммермана в фильме "Черный куклуксклановец"
Адам Драйвер (фото: wikipedia.org)
Сэм Эллиотт за роль Бобби в фильме "Звезда родилась"
Сэм Эллиотт (фото: wikipedia.org)
Сэм Роквелл за роль Джорджа Уокера Буша в фильме "Власть"
Сэм Роквелл (фото: wikipedia.org)
Интересно, что с начала учреждения награды за Лучшую мужскую роль второго плана наибольшее количество статуэток - три Оскара в 1937, 1939 и 1941 годах - получил знаменитый Уолтер Бреннан.
Кстати, впервые за 30 лет Оскар проходил без ведущего. А все из-за того, что комик Кевин Харт отказался вести церемонию, после общественного недовольства его шутками в отношении ЛГБТ.
Зато в церемонии вручения Оскара приняли участие звезды сериала "Игра престолов".
О том, чем удивлял Оскар 2019, а также о главных сюрпризах церемонии - читайте в нашем материале.
Видео: РБК-Украина