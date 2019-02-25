Оскар 2019: победительница в номинации Лучшая актриса второго плана

Иллюстративное фото (oskars.org)

За Оскар боролись Эми Адамс, Рэйчел Вайс, Марина Де Тавира, Реджина Кинг и Эмма Стоун

Оскар 2019 в номинации Лучшая актриса второго плана получила Реджина Кинг.

Напомним, что 91-я церемония вручения наград Академии кинематографических искусств и наук за достижения в области кинематографа за 2018 год проходила в легендарном театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

За самую престижную награду в мире кино боролись такие голливудские звезды, как:

Эми Адамс за роль Линн Чейни в картине "Власть"

Эми Адамс (фото: wikipedia.org)

Рейчел Вайс за роль леди Сары в фильме "Фаворитка"

Рэйчел Вайс (фото: wikipedia.org)

Марина Де Тавира за роль Софии в фильме "Рома"

Марина Де Тавира (фото: wikipedia.org)

Реджина Кинг за роль Шэрон Риверс в фильме "Если бы Билл-стрит могла говорить"

Реджина Кинг (фото: wikipedia.org)

Эмма Стоун за роль Эбигейл Машем в фильме "Фаворитка"

Эмма Стоун (фото: wikipedia.org)

Заметим, что с начала учреждения награды за Лучшую женскую роль второго плана наибольшее количество статуэток - две - получили звезды мирового кино Шелли Уинтерс и Дайан Вист.

Кстати, впервые за 30 лет Оскар проходил без ведущего. А все из-за того, что комик Кевин Харт отказался вести церемонию, после общественного недовольства его шутками в отношении ЛГБТ.

Зато в церемонии вручения Оскара приняли участие звезды сериала "Игра престолов".

О том, чем удивлял Оскар 2019, а также о главных сюрпризах церемонии - читайте в нашем материале.

Видео: РБК-Украина