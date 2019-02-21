Кто получит Оскар 2019: прогнозы букмекеров

Рейтинги букмекеров в основных категориях премии Оскар 2019
Фавориты кинопремии Оскар 2019 по прогнозам букмекеров уже определены. Но только 24 февраля станет известно, совпадут ли имена победителей с рейтингами зрителей и экспертов.
Подробнее о том, кто может получить Оскар 2019, и какие ставки на победу в основных категориях предстоящей церемонии - читайте на Styler.
Среди представленных на 91-й кинопремии фильмов выделяется несколько фаворитов. Картины, набравшие наибольшее количество номинаций:
Кадр из фильма "Фаворитка" (twitter.com/Gossip_Gun)
Однако в прошлые годы фильм с наибольшим количество номинаций не всегда становился лауреатом в представленных категориях. Так, в 2018 году "Форма воды" Гильермо дель Торо собрала только 4 Оскара из 13 номинаций.
В этой категории представлены 8 фильмов:
По данным букмекерской конторы Великобритании William Hill, самые высокие шансы получить Оскар у картины "Рома" (к-нт 1.33). На сайте GoldDerby в сводном рейтинге экспертов и зрителей также на первом месте черно-белая драма Альфонсо Куарона.
Кадр из фильма "Рома" (twitter.com/THR)
Высокие шансы стать лауреатом в категории "Лучший фильм" у "Зеленой книги" (к-нт 4,5 на William Hill). Третье место, по прогнозам букмекеров, у фильма "Фаворитка" (к-нт 15,0).
В данной номинации ставки William Hill распределились таким образом:
Ресурс GoldDerby прогнозирует самый высокий шанс получить Оскар 2019 за лучшую режиссуру Альфонсо Куарону, на втором месте Спайк Ли, третий - Йоргос Лантимос.
Фото: Претенденты на премию "Лучший режиссер" (twitter.com/THR)
Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон уже является лауреатом двух премий Оскар. В 2013 году он был награжден за работу над фильмом "Гравитация". А в этом году "Рома" принесла Куарону премии Венецианского кинофестиваля, "Золотой глобус", "Спутник", BAFTA.
На лучшую женскую роль номинированы:
Фото: Номинантки в категории "Лучшая актриса" (twitter.com/THR)
Такой же прогноз на победу в категории "Лучшая актриса" и на GoldDerby. Самый высокий рейтинг получила Гленн Клоуз за главную роль в фильме "Жена". Актриса номинировалась на Оскар 7 раз, является трехкратной лауреаткой "Золотого глобуса".
Рейтинг исполнителей главных мужских ролей по данным William Hill:
Самый высокий шанс получить Оскар 2019 в рейтинге GoldDerby у Рами Малека. Исполнитель роли Фредди Меркьюри впервые номинируется на Оскар в категории "Лучший актер". Работа в фильме "Богемская рапсодия" принесла Малеку "Золотой глобус", премии BAFTA и Гильдии киноактеров США.
Фото: Рами Малек в роли Фредди Меркьюри (twitter.com/IndieWire)
Ставки на победителя распределились так:
Фото: Номинантки на Оскар 2019 за "Лучшую женскую роль второго плана" (twitter.com/THR)
Игра Реджины Кинг в романтической драме "Если Бил-стрит могла бы заговорить" уже была удостоена награды Critics’ Choice Movie Awards в 2019 году.
Лауреатом в данной категории может оказаться Махершала Али за роль музыканта Дона Ширли в комедийной драме "Зеленая книга". Шансы на победу распределились так:
Фото: Махершала Али в фильме "Зеленая книга" (twitter.com/awards_watch)
Махершала Али уже является лауреатом Оскара в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за работу в фильме "Лунный свет" (2017). В 2019 году "Зелена книга" принесла актеру "Золотой глобус", премии BAFTA и Гильдии киноактеров США.
Ранее мы писали, что перед церемонией Оскар 2019 разгорелся нешуточный скандал из-за намерений продюсеров сократить трансляцию.
Также киноакадемиков упрекнули в том, что в числе номинантов на Оскар 2019 не оказалось женщин-режиссеров.
Видео: РБК-Украина