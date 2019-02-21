Номинанты на Оскар 2019: полный список

Номинанты на Оскар 2019 были объявлены в 24 основных категориях
91-я церемонния Оскар пройдет в Лос-Анджелесе уже в это воскресенье. Шорт-лист премии объявили в январе, и выбор киноакадемиков в некоторых категориях был неожиданным.
Впервые среди номинантов на Оскар 2019 в категории "Лучший фильм" оказался супергеройский кинокомикс, на главные премии претендуют лидеры проката, а картины Netflix представлены в рекордном количестве номинаций.
Трейлер фильма "Рома" (YouTube/Netflix)
Трейлер фильма "Зеленая книга" (YouTube/Arthouse Traffic)
Фото: Рами Малек в фильме "Богемская рапсодия" (скриншот YouTube/Ukrainian Film Distribution)
Фото: Эмма Стоун в фильме "Фаворитка" (скриншот YouTube / НD трейлеры)
Трейлер фильма "Холодная война" (YouTube/CentralPartnership)
Песня "Shallow" из фильма "Звезда родилась" (YouTube / VEVO)
Кстати, ранее мы писали, какие сюрпризы готовит церемония Оскар 2019 и какие скандалы разгорелись накануне вручения кинопремии.
Также мы собрали для вас топ песен из фильмов-претендентов на самую престижную кинонаграду Оскар 2019.
Видео: Как прошла церемония Оскар 2018 (РБК-Украина)