12 українських пісень, під які тренується Усик перед боєм з Ф’юрі

21 грудня Олександр Усик і Тайсон Ф’юрі зійдуться в "поєдинку століття". Нині наш боксер активно готується до бою. І робить це володар поясів IBF, WBO, WBA та WBC під українські пісні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео із тренувального табору Усика, яке опублікувала в TikTok Оксана Гнатишин.

На кадрах видно, як Олександр тренується під легендарну пісню "Розмова" Іво Бобула, яка нещодавно отримала нове звучання завдяки співпраці артиста з гуртом KOLABA.

Також чемпіон набирається сил перед боєм з Ф’юрі під весняний хіт Юліка "Квіти" - пісні, що є "свого роду нагадування чоловікам, що заради наших жінок ми живемо щасливо, дихаємо та надихаємось". До слова, артист, реагуючи на відео, побажав перемоги українцю і закликав вкотре показати Україну на найвищому рівні!

“Дуже приємно, коли твій трек попадає у треклист чемпіона. Бажаю перемоги у найближчому бою! Віримо! Поважаємо та чекаємо з переможним поясом”, - звернувся Юлік до Усика у Instagram.

На відео, опублікованому Гнатишин, володар звання "Національна легенда України” закидує м'ячі у баскетбольне кільце під трек Михайла Грицкана "Така безмежна і неповторна любов з тобою".

"Місить" грушу під трек "Гуляли" у виконанні KOZAK SIROMAHA.

А ще Усик співає разом з Сашою Чемеровим і Андрієм Хливнюком хіт "Любила", що вийшов 2021 року, але й досі є одним з найулюбленіших треків багатьох українських меломанів.

Елегантно рухає стегнами під фіт Артема Пивоварова і Klavdia Petrivna - "Барабан" - в основі якого лежить вірш українського поета-футуриста Ґео Шкурупія.

Качає прес під хіт групи Бумбокс "Ким ми були" з їхнього альбому "Family Бізнес", що вийшов 2006 року.

Вчить танцювати членів своєї команди під трек The Hardkiss і MONATIK “Кобра".

Крім того, боксер вправно жонглює, насолоджуючись колабою Нікіти Кісельова і SKYLERR "Ліфт".

Крім того, у залі під час тренувань Олександра лунає пісня гурту Океан Ельзи "Мукачево" про "покоління тих, кому болить" з останнього альбому Вакарчука і Ко "Той день".

А ще видно, як спортсмен черпає натхнення з народної пісні "Ой, мамо, люблю Гриця" і треку Наталки Карпи "Все буде Україна".

Нагадаємо, що бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді.

Точний час початку бою ще невідомий, але попередні вечори боксу в Саудівській Аравії починалися приблизно о 20:00 за Києвом. Усик та Ф'юрі вийдуть на ринг не раніше опівночі за київським часом, тобто вже в ніч на 22 грудня. В Україні трансляція бою буде доступна на сервісі MEGOGO.

На кону бою стоятимуть титули чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та WBC.

Варто зазначити, що це буде вже другий поєдинок між цими боксерами. Перший бій, що відбувся у травні цього року, закінчився перемогою Усика роздільним рішенням суддів.