Усик - Ф'юрі 2. Дизайнерка пояснила містичний символізм образу українця

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі 21 грудня проведуть бій , де визначиться абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі. Напередодні українець з'явився на публіці у крутому образі, який сповнений символізмом.

Про смисли фіолетового двобортного костюма вільного крою й білої хутрової накидки Усика розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram дизайнерки та власниці брендів GASANOVA та Damirli Ельвіри Гасанової (Дамірової).

"Нескорений - це не просто костюм, а візуальна маніфестація сили, індивідуальності та символізму", - наголосила модельєр, яка придумала цей образ.

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Зазначимо, що Усик постав у яскраво-фіолетовому костюмі з подовженим двобортним піджаком і штанами такого ж відтінку. Акцентною деталлю стала біла хутряна накидка з імітацією голови дикого кота.

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"Історично фіолетовий асоціювався з аристократизмом, духовністю і владою. В образі Усика він підкреслює його впевненість, харизму і здатність виділятися не тільки як спортсмен, а й як культурний символ", - підкреслила Гасанова.

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"Білий хутряний акцент: білий символізує чистоту, ясність думок і нові починання. Він контрастує з фіолетовим, додаючи в образ фокус і баланс. А вишитий дикий кіт перетворює деталь на художній елемент", - підкреслила вона.

Ельвіра Гасанова вважає, що образ підкреслює особистість Олександра Усика, а також те, що він залишається самим собою навіть на світовій арені.

Особливий акцент в образі - вишитий дикий кіт.

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"Дикий кіт - це втілення незалежності, спритності та прихованої сили. Це не хижак у традиційному розумінні, а символ свободи, невловимості та готовності до неочікуваного стрибка - якостей, які відображають стиль Усика", - зазначила дизайнерка.

Також впадає в око той факт, що очі у кота різного кольору - синього і жовтого.

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"Очі різних відтінків - тонкий натяк на український прапор, що робить образ особистим і символічним. Кіт виступає захисником і оберегом, підкреслюючи його міць і впевненість", - підсумувала вона.

Зазначимо також, що фіолетовий - це улюблений колір батька Олександра Усика, якого також звали Олександром. Чоловік помер у 2012 році, проте український боксер часто згадує його у своїх інтерв'ю та зверненнях.

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Нагадаємо, Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring (2024 - н.в.). Національна легенда України (2024).

У професійному боксі чинний чемпіон світу за версіями WBC (2024 - н.ч.), WBA (2021 - н.ч.), WBO (2021 - н.ч.), IBO (2021 - н.ч.) і The Ring (2022 - н.ч.) у важкій вазі. Абсолютний чемпіон світу в першій важкій (2018-2019) і у важкій вазі (2024).

Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)