12 різдвяних фільмів, які треба подивитися кожному. Ідеальна добірка на свята

Вже скоро настає Різдво, а потім - Новий рік. Саме тому вже час починати передивлятися теплі та атмосферні стрічки про свята, родину, дива та кохання.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 12 фільмів про Різдво, серед яких є як культові картини, так і ті, які ви могли ще не бачити.
Звісно, різдвяну добірку важко уявити без цього легендарного фільму. І якщо ви забули, то вже скоро, як жартують в мережі, мама Кевіна забуде його вдома. А тому обов'язково передивіться фільм, бо це - золота класика.
Цей фільм вийшов майже 5 років тому і вже став культовим. Щемлива історія, яка починається як звичайна комедія, змусить вас замислитися про важливе. А фінал дивитися без сліз дуже важко.
Культова стрічка, без якої важко уявити новорічні свята. І якщо ви забули про те, як починалася історія хлопчика-чарівника на ім'я Гаррі Поттер - саме час це надолужити. А тим, хто ще не дивився стрічки за мотивами книжок Джоан Роулінг - можна лише позаздрити, адже на них чекають неймовірні емоції.
Комедія про Новий рік та Різдво змусить вас реготати. В центрі сюжету подружжя, яке наважується відмовитися від класичного святкування й вирушити на відпочинок. Втім, всі плани псує доросла донька, вона несподівано оголошує про заручини й планує святкувати Різдво вдома. І це перетвориться на справжню катастрофу.
Цікавий сюжет та класичний гумор старих фільмів допоможе вам знайти святковий настрій та посміятися з кумедних ситуацій. Вам не доведеться сумувати та сваритися на погану гру акторів, фільм не дарма вважають гідним уваги.
А ця стрічка може стояти поруч з "Сам удома". Історія, про яку ніби й всі чули, про яку зняли вже чимало фільмів та мультиків, мало кого залишить байдужим. Чи зуміє Грінч зіпсувати всім Різдво?
Ще одна культова стрічка дозволить вам на мить відволіктися й поринути в атмосферу зими, свят та справжнього дива. Комедія легка та щемлива, а тому її можна дивитися як з друзями, так і з коханою людиною.
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