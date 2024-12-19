12 різдвяних фільмів, які треба подивитися кожному. Ідеальна добірка на свята

"Сам удома"

Звісно, різдвяну добірку важко уявити без цього легендарного фільму. І якщо ви забули, то вже скоро, як жартують в мережі, мама Кевіна забуде його вдома. А тому обов'язково передивіться фільм, бо це - золота класика.

"Щасливого Різдва"

Цей фільм вийшов майже 5 років тому і вже став культовим. Щемлива історія, яка починається як звичайна комедія, змусить вас замислитися про важливе. А фінал дивитися без сліз дуже важко.

"Гаррі Поттер і філософський камінь"

Культова стрічка, без якої важко уявити новорічні свята. І якщо ви забули про те, як починалася історія хлопчика-чарівника на ім'я Гаррі Поттер - саме час це надолужити. А тим, хто ще не дивився стрічки за мотивами книжок Джоан Роулінг - можна лише позаздрити, адже на них чекають неймовірні емоції.

"Різдво з невдахами"

Комедія про Новий рік та Різдво змусить вас реготати. В центрі сюжету подружжя, яке наважується відмовитися від класичного святкування й вирушити на відпочинок. Втім, всі плани псує доросла донька, вона несподівано оголошує про заручини й планує святкувати Різдво вдома. І це перетвориться на справжню катастрофу.

"Дядечко Бак"

Цікавий сюжет та класичний гумор старих фільмів допоможе вам знайти святковий настрій та посміятися з кумедних ситуацій. Вам не доведеться сумувати та сваритися на погану гру акторів, фільм не дарма вважають гідним уваги.

"Як Грінч вкрав Різдво"

А ця стрічка може стояти поруч з "Сам удома". Історія, про яку ніби й всі чули, про яку зняли вже чимало фільмів та мультиків, мало кого залишить байдужим. Чи зуміє Грінч зіпсувати всім Різдво?

Літаком, потягом та автомобілем

Ще одна культова стрічка дозволить вам на мить відволіктися й поринути в атмосферу зими, свят та справжнього дива. Комедія легка та щемлива, а тому її можна дивитися як з друзями, так і з коханою людиною.

Також радимо вам подивитися наступні фільми:

"Санта Клаус"

"Сім'янин"

"Поганий Санта"

"Людина, яка винайшла Різдво"

"Хлопчик на ім'я Різдво"