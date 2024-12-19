12 рождественских фильмов, которые нужно посмотреть каждому. Идеальная подборка на праздники

"Один дома"

Конечно, рождественскую подборку трудно представить без этого легендарного фильма. И если вы забыли, то уже скоро, как шутят в сети, мама Кевина забудет его дома. Поэтому обязательно пересмотрите фильм, потому что это - золотая классика.

"Счастливого Рождества"

Этот фильм вышел почти 5 лет назад и уже стал культовым. Трогательная история, которая начинается как обычная комедия, заставит вас задуматься о важном. А финал смотреть без слез очень трудно.

"Гарри Поттер и философский камень"

Культовая лента, без которой трудно представить новогодние праздники. И если вы забыли о том, как начиналась история мальчика-волшебника по имени Гарри Поттер - самое время это наверстать. А тем, кто еще не смотрел ленты по мотивам книг Джоан Роулинг - можно только позавидовать, ведь их ждут невероятные эмоции.

"Рождество с неудачниками"

Комедия о Новом годе и Рождестве заставит вас хохотать. В центре сюжета супруги, которые решаются отказаться от классического празднования и отправиться на отдых. Впрочем, все планы портит взрослая дочь, она неожиданно объявляет о помолвке и планирует праздновать Рождество дома. И это превратится в настоящую катастрофу.

"Дядюшка Бак"

Интересный сюжет и классический юмор старых фильмов поможет вам найти праздничное настроение и посмеяться над забавными ситуациями. Вам не придется грустить и злиться на плохую игру актеров, фильм не зря считают достойным внимания.

"Как Гринч украл Рождество"

А эта лента может стоять рядом с "Один дома". История, о которой будто бы и все слышали, о которой сняли уже немало фильмов и мультиков, мало кого оставит равнодушным. Сумеет ли Гринч испортить всем Рождество?

Самолетом, поездом и автомобилем

Еще одна культовая лента позволит вам на мгновение отвлечься и окунуться в атмосферу зимы, праздников и настоящего чуда. Комедия легкая и трогательная, а потому ее можно смотреть как с друзьями, так и с любимым человеком.

Также советуем вам посмотреть следующие фильмы:

"Санта Клаус"

"Семьянин"

"Плохой Санта"

"Человек, который изобрел Рождество"

"Мальчик по имени Рождество"