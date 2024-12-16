7 фентезі-серіалів, від яких важко відірватися. Недитячі історії про магію та вампірів

Якщо ви шукаєте цікавий серіал на вечір та хочете поринути у світ пригод, магії та містики, зверніть увагу на культові фентезі. Сюжети вразять своїм різномаїттям.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 7 серіалів на вечір, які захочеться подивитися до кінця.

"Пригоди Мерліна"

Легендарна історія про чаклуна та королівство Камелот, яке він має врятувати. Серіал викличе приємні спогади у тих, хто вже дивився його в минулому, а тим, хто побачить його вперше, гарантовано цікавий вечір. Світ магії та неймовірних подій затягне з перших серій.

"Чарівники"

А цей серіал розповість про юних чарівників, які опановують усі секрети магії. Хтось з них прагне стати добрим чародієм, а хтось - перейти на сторону зла. І це призводить до дуже несподіваних подій.

"Перворідні" (Древні)

Хто не любить історії про вампірів? А якщо це серіал, в якому чимало серій, а всі герої надзвичайно цікаві та особливі - то ви точно не будете розчаровані. Сюжет побудовано так, що події розгортаються дуже динамічно та нетипово.

"Вовченя"

Головний герой - підліток, життя якого змінить одна прогулянка. Хлопець переживає напад звіра, а на ранок розуміє, що з ним щось не так. Чим все закінчиться та чи зуміє вовченя опанувати свої нові бажання - дивіться самі.

"Якось у казці"

Не дивіться на те, що серіал вийшов дуже давно. Це історія про жінку, яка випадково зустрічає хлопчика - він каже, що її син. Повірити у це важко. Але ще важче буде повірити в те, що почнеться далі.

"Академія Амбрелла"

Сучасний та крутий серіал про супергероїв сподобається всім, хто любить фентезі та пригоди. Як вже зрозуміло, на вас чекає сюжет, в якому поєднано все найцікавіше: дружба, порятунок світу, ризики та багато-багато пригод.

"Таємне коло"

Містичний та загадковий серіал розповість про дівчину, мати якої раптово гине. Головній героїні доводиться почати кардинально нове житті. Все буде не так, як вона планувала. І головний секрет - відьомство, з яким їй доведеться стикнутися.