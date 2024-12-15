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У жилах холоне кров. 5 психологічних трилерів, після перегляду яких ваш світ перевернеться

Неділя 15 грудня 2024 20:41
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У жилах холоне кров. 5 психологічних трилерів, після перегляду яких ваш світ перевернеться Фільми про божевілля і маніяків (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Психологічні трилери сильно відрізняються від банальних хорорів, адже вони лякають не скрімерами та різкими звуками. У таких кінострічках важливий саме сюжет.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 трилерів, від яких у жилах холоне кров.

"Диявол завжди тут"

Складний і заплутаний сюжет залишить неймовірний "посмак". У центрі історії чоловік, який усіма силами намагається врятувати свою дружину від раку. Їхній син забуває про всі принципи, але ще страшніше парочка, що живе по сусідству. Вони - серійні вбивці.

"Під покровом ночі"

Головна героїня переживає дуже непростий розрив. І коли вона думає, що колишній нарешті залишився в минулому, той знову про себе нагадає. І виявиться, що в історії жінки є моменти, про які вона забула. Згадувати все це буде нелегко.

"Під замком" (Біжи)

А цей фільм вразить глибиною сюжету. Тут не буде яскравих декорацій або ж спецефектів, гра акторів подарує неймовірні емоції. У центрі сюжету мати та донька. Перша настільки любить другу, що перетворила її життя на справжнє пекло.

"Божевільна" (Не в собі)

Головна героїня намагається втекти від переслідувачів, які контролюють кожен її крок. Дівчина настільки боїться, що готова навіть лягти в психіатричну клініку. Але там її страх посилюється, вона бачить те, що приводить її в жах. І ніхто їй не вірить.

"Старі ножі"

Фільм починається з того, що колишні шпигуни зустрічаються знову. І раптово вони згадують про дуже складну справу, яку їм так і не вдалося розкрити. А потім обидва розуміють, що вечеря закінчиться тим, що в живих залишиться тільки один із них.

До слова, раніше ми вже називали моторошні фільми про маніяків і вбивць, від яких волосся стає дибки.

Крім цього, нещодавно були названі цікаві міні-серіали на вечір.

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