12-річна українка вдруге встановила рекорд Книги Гіннеса: ось що вона зробила

Скільки разів віджалась

Зокрема, 12-річна Софія встановила світовий рекорд по віджиманню від підлоги у потрійній гімнастичній складці на руках. У такий спосіб вона віджалася 21 раз за 30 секунд.

"У спробі було 23 рази, але перший їй не зарахували, також - одне віджимання на 16 разі, як виявилось, було не повним. Але, навіть, 21 раз - це багато, адже минулий світовий рекорд становив 12 разів", - написала мати.

Українка вдруге потрапила до Книги рекордів Гіннеса (facebook.com/press.kotovsk)

Наймолодша українка у Книзі рекордів Гіннеса

Загалом дитина може віджатися так близько 40 разів.

Зазначається, що Софія - наймолодша українка і перша дитина в нашій країні, яка потрапила до Книги рекордів Гіннеса. До того це вже другий світовий рекорд маленької акробатки.

Українка вдруге потрапила до Книги рекордів Гіннеса (facebook.com/press.kotovsk)