Украинский медик-силач зубами протянул "скорую" с десятью детьми

Во Львове врач-педиатр и рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Олег Скавиш (Тягнизуб) своими зубами протянул карету "скорой помощи" с десятью детьми внутри. Такой необычный перфоманс стал частью акции с целью привлечь внимание общественности о кампании вакцинации от полиомиелита.

Медик-силач держал в зубах лебедку, которая была прикреплена к автомобилю неотложки, и тащил транспорт весом около 3 500 килограмм с десятью детьми в салоне под аплодисменты очевидцев и объективы камер.

Благотворитель, педиатр и эндокринолог Западноукраинского детского специализированного медицинского центра Тягнизуб отметил после демонстрации силы, что такой активностью привлекал внимание родителей, что о здоровье ребятни необходимо заботиться с детства.

"Я действительно очень уважаю такие меры! Они важны! Спасибо, что пришли! Вакцинируйтесь и будьте здоровы, всем добра!" - сказал рекордсмен после акции в сквере "На Валах".

Львовский врач-силач Тягнизуб протянул авто "скорой" с десятью детьми (фото: loda.gov.ua)

Кампания по вакцинации детей от полио

Мероприятие прошло при поддержке местных властей и представителей медицинского сообщества области. Руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко обратила внимание, что благодаря вакцинации только в двух странах мира еще циркулирует вирус полио - в Афганистане и Пакистане.

"Поэтому Украине, чтобы уберечься от болезни, необходимо всех деток от 6 месяцев до 6 лет, которые еще не получили прививок от полио, провакцинировать", - сказала она.

В ОГА напомнили, что в Украине в конце 2021-го два случая полиомиелита обнаружили в Ровенской и Закарпатской областях. Их выявление расценивают как вспышку заболеваемости, поскольку болезнь легко передается, а лекарства от нее не существует. Единственный способ предупредить недуг - вакцинация.

Вирус полиомиелита поражает центральную нервную систему и может привести к параличу мышц - после переноса полио человек может остаться инвалидом на всю жизнь или даже умереть. Чтобы узнать, как и когда ребенку следует получить прививку от полио, необходимо обратиться к семейному врачу.

Во Львовской области кампания по прививкам от полиомиелита детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет стартовала 1 февраля и продлится до 22 февраля.

Акция была посвящена кампании по вакцинации детей от полиомиелита (фото: loda.gov.ua)