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Женщина отрастила волосы на 33,5 метра и попала в Книгу рекордов Гиннеса: как она выглядит

Новина українською →
США, Суббота 20 августа 2022 10:49
Женщина отрастила волосы на 33,5 метра и попала в Книгу рекордов Гиннеса: как она выглядит Фото: Женщина поставила рекорд Книги Гиннеса по длине волос (instagram.com/ashamandela)
Автор: Анна Шиканова

Жительница Флориды Аша Мандела попала в Книгу рекордов Гиннеса благодаря своим волосам. 60-летняя женщина получила звание человека с самыми длинными волосами в мире. Длинна ее кос составляет 33,5 метра.

О рекордсменке рассказали на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Впервые Аша попала в Книгу рекордов Гиннесса еще в 2009 году, когда длинна ее волос составила 6 метров. Однако женщина решила не останавливаться на достигнутом и продолжила идти на еще один рекорд.

Сейчас длина волос Аши составляет 33,5 метра. Вес ее волос - около 19 килограмм. Аша собирает волосы в локоны на голове и называет их "царской короной", а когда распускает - своей "коброй". Женщина признается, что любит обнимать свои волосы и разговаривать с ними.

Женщина отрастила волосы на 33,5 метра и попала в Книгу рекордов Гиннеса: как она выглядитЖенщина отрастила волосы на 33,5 метра и попала в Книгу рекордов Гиннеса: как она выглядит

Фото: instagram.com/ashamandela

Аша Мандела переехала в США 40 лет назад из Тринидада и Тобаго. И с тех пор начала отращивать волосы. Сейчас ей приходится носить волосы в специальной тканевой перевязи (типа небольшого рюкзака за спиной).

Муж Аши - Эммануэль Чеге, профессиональный парикмахер из Найроби. Каждую неделю он уделяет волосам жены несколько часов. Он моет волосы жены и использует для этого шесть банок шампуня, а потом начинается процесс сушки волос, который занимает около двух суток.

Аша называет процесс отращивания своих знаменитых волос частью духовного стремления изменить свою жизнь.

"Мне начали сниться сны, где передо мной появлялась огромная кобра и начинала со мной говорить. Она давала мне понять, что я избранная", - признается Аша.

Женщина отрастила волосы на 33,5 метра и попала в Книгу рекордов Гиннеса: как она выглядитЖенщина отрастила волосы на 33,5 метра и попала в Книгу рекордов Гиннеса: как она выглядит

Фото: instagram.com/ashamandela

Семья Аши не сразу приняла выбор девушки и сестры поначалу были против такой прически, но со временем они смирились и стали помогать девушке.

Рекордсменка отмечает, что на улице к ней часто подходят и спрашивают об уходе волос, об их чистоте. Люди считают, что такое количество волос не может быть здоровым.

Но Аша соблюдает все правила гигиены и здоровье волос для нее имеет первостепенное значение. В юности она не очень любила дреды, но сейчас их использует - так легче за волосами ухаживать и их мыть.

Женщина отрастила волосы на 33,5 метра и попала в Книгу рекордов Гиннеса: как она выглядитЖенщина отрастила волосы на 33,5 метра и попала в Книгу рекордов Гиннеса: как она выглядит

Фото: instagram.com/ashamandela

Обрезать свои локоны Аша не планирует и рассматривает их как неотъемлемую часть своей личности.

"Я никогда не увижу и не почувствую, что мне когда-нибудь захочется подстричься. Этого никогда не произойдет", - подчеркивает Аша.

Кстати, ранее мы писали о том, что семейная пара из Винницы побила рекорд по количеству лет в браке.

А еще рассказывали о самой высокой женщине в мире, которая попала в Книгу рекордов Гиннеса.

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