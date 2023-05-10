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12-летняя украинка во второй раз установила рекорд Книги Гиннеса: вот что она сделала

Украинка во второй раз попала в Книгу рекордов Гиннеса (facebook.com/press.kotovsk)
Автор: Татьяна Самарук

Девочка София Тепла из Одесской области во второй раз попала в Книгу рекордов Гиннеса. Она смогла отжаться от пола в тройной гимнастической складке на одних руках.

Об этом сообщила мать девочки Марина Тепла в Facebook, которая также является тренером дочери.

Сколько раз отжалась

В частности, 12-летняя София установила мировой рекорд по отжиму от пола в тройной гимнастической складке на руках. Таким образом она отжалась 21 раз за 30 секунд.

"В попытке было 23 раза, но первый ей не засчитали, также - одно отжимание на 16 раз, как оказалось, было не полным. Но даже 21 раз - это много, ведь прошлый мировой рекорд составлял 12 раз", - написала мать.

Украинка во второй раз попала в Книгу рекордов Гиннеса (facebook.com/press.kotovsk)

Самая молодая украинка в Книге рекордов Гиннеса

В общем, ребенок может отжаться так около 40 раз.

Отмечается, что София - самая молодая украинка и первый ребенок в нашей стране, попавший в Книгу рекордов Гиннеса. К тому же это уже второй мировой рекорд маленькой акробатки.

Украинка во второй раз попала в Книгу рекордов Гиннеса (facebook.com/press.kotovsk)

Ранее мы сообщали, что женщина отрастила волосы на 33,5 метра и попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Также мы писали, что украинский медик-силач зубами протянул скорую с десятью детьми.

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