12 найгірших образів зірок на премії "Золотий глобус-2025"

Сьогодні в каліфорнійському готелі The Beverly Hilton відбулася 82-га церемонія нагородження премією "Золотий глобус". Серед численних образів знаменитостей були не тільки стильні та бездоганні, але й такі, що зовсім не виправдали очікувань.
Найгірші образи зірок на червоній доріжці "Золотого глобусу-2025" - дивіться у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).
Маргарет Куоллі обрала не найвдаліший образ від Chanel - сукню з бантом на талії.
Маргарет Куоллі (фото: Getty Images)
Аріана Гранде, схоже, готувалася до зйомок нового сезону "Бріджертонів", хоча насправді вона обрала вінтажну сукню Givenchy 1966 року.
Аріана Гранде (фото: Getty Images)
Ель Фаннінг вирішила втілити тренд на анімалістичні принти, вибравши сукню Balmain з леопардовим верхом.
Ель Феннінг (фото: Getty Images)
Цього разу не вразила і Кейт Бланшетт, яка з'явилася на червоній доріжці в золотій сукні з виразними плечима.
Кейт Бланшетт (фото: Getty Images)
Кіра Найтлі традиційно вбралася у Chanel, і виглядала вона у цій сукні, погодьтеся, не дуже.
Кіра Найтлі (фото: Getty Images)
Але це ще не все. У нашій добірці ви знайдете ще більше сумнівних образів.
Гайді Клум (фото: Getty Images)
Дженніфер Кулідж (фото: Getty Images)
Гленн Клоуз (фото: Getty Images)
Дженніфер Грей (фото: Getty Images)
Джессіка Ганнінг (фото: Getty Images)
Синтія Еріво (фото: Getty Images)
Сара Полсон (фото: Getty Images)
Раніше ми розповідали про антитренди в одязі 2025 року.
Також фешн-блогерка показала стильний образ із кардиганом та спідницею міді.