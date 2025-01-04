У театр, на вечірку чи в офіс: фешн-блогерка показала стильний образ із кардиганом та спідницею міді

Лук із кардиганом та спідницею міді - це витончений і комфортний варіант, який буде актуальним у 2025 році. Такий комплект поєднує в собі жіночність, практичність і елегантність, а також ідеально підходить для різних повсякденних і більш формальних ситуацій.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блогерку Anouk Yve розповідає, як створити елегантний образ, що пасуватиме як на кожен день в офіс, так і для вечірки чи побачення в театрі.

Для такого образу блогерка обрала світло-бежеву палітру. Одяг і взуття такого відтінку завжди має дорогий вигляд і поєднується з іншими базовими кольорами.

Стильний образ в офіс (фото: instagram.com/anoukyve)

Щоб створити жіночний образ Анук Іве одягла світло-коричневий кардиган на ґудзиках, а також спідницю міді з пряжі з довгим ворсом. Свій образ вона доповнила масивним ланцюжком на шиї, а верхні ґудзики розстебнула, надавши в такий спосіб образу певної недбалості.

Блогерка показала образ на кожен день (фото: instagram.com/anoukyve)

Також її образ доповнила мініатюрна сумка і замшеві туфлі-човники на високих підборах з акцентними чорними деталями на носках.

До слова, у своєму блозі Анук Іве продемонструвала цей самий образ із чорним взуттям і сумкою-багетом. Туфлі-човники можна замінити взимку ботильйонами на підборах або ж грубими черевиками на шнурівках.

Елегантний лук в офіс (фото: instagram.com/anoukyve)

Доповнити такий лук блогерка вирішила хвилястими локонами, непомітним макіяжем і прикрасами. До слова, зверху можна накинути тепле пальто чорного або бежевого відтінку, щоб завершити образ.

Блогерка показала стильний лук (фото: instagram.com/anoukyve)

Як ще можна носити кардиган і спідницю міді

Кардиган і спідниця міді з високою талією

Один із найелегантніших варіантів - це спідниця міді з високою талією і довгий, стриманий кардиган. Такий ансамбль можна доповнити класичними човниками або ботильйонами на підборах.

Підберіть кардиган і спідницю в однотонних нейтральних відтінках, таких як бежевий, пастельний або темно-синій, для створення витонченого образу. Якщо хочете додати динаміки, обирайте спідницю з невеликим малюнком або текстурою, наприклад, у клітинку або з дрібним квітковим візерунком.

Кардиган із поясом і спідниця міді

Кардиган з поясом - це чудовий спосіб підкреслити фігуру. Виберіть кардиган, який можна зав'язати на талії, щоб підкреслити силует, і поєднуйте його зі спідницею міді.

Кардиган з об'ємними рукавами та спідниця міді в стилі а-силует

Об'ємні рукави кардигана в стилі "балон" або з асиметричним кроєм додадуть образу сучасного і модного вигляду. Така деталь створить ефектний контраст зі спідницею міді.

Блогерка показала стильний лук з кардиганом і спідницею міді (фото: instagram.com/anoukyve)