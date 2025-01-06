Антитренди в одязі 2025 року: що не потрібно носити

Мода постійно змінюється, і те, що ще недавно було на піку популярності, сьогодні може виглядати застарілим. Щоб виглядати сучасно та актуально, важливо знати, які речі варто залишити в минулому.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатись, які тенденції стали антитрендами у 2025 році, і чому вони вже не мають місця у вашому гардеробі.

Довга джинсова спідниця

Довгі спідниці поступово втрачають популярність, хоча їхня затребуваність залежала від сезону. Протягом останніх років вони залишалися на вершині модних тенденцій, але, за словами інсайдерів, інтерес до цього фасону поступово згасає.

Довга джинсова спідниця (фото: instagram.com/yowebstore)

Масивне взуття

Масивне взуття поступово втрачає свій статус модного тренду. Навіть Демна Гвасалія, який раніше активно використовував цей стиль у колекціях Balenciaga, все частіше уникає його на своїх показах. Хоча ще кілька сезонів тому кросівки XXL користувалися великою популярністю, тепер вони поступаються місцем іншим моделям.

Масивне взуття (фото: instagram.com/ok_fashion_ua​​​​​​​)

Карго

Те, що колись було надзвичайно популярним, вже втрачає свою актуальність у 2025 році. Наприклад, карго більше не мають попит і тепер чекають на свій наступний період відродження.

Карго (фото: instagram.com/an_store_ann​​​​​​​)

Неонові відтінки

Неонові відтінки поступово відходять у минуле. Фешн-спільнота завжди ставилася до них з обережністю, адже надмірне використання таких кольорів легко створює перенасичення. Втім, яскраві палітри завжди залишатимуться символом певних епох, як-от 90-ті.

Антитренди в одязі 2025 (фото: instagram.com/controversia.bateau)