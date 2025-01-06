12 худших образов звезд на премии "Золотой глобус-2025"

Сегодня в калифорнийском отеле The Beverly Hilton состоялась 82-я церемония награждения премией "Золотой глобус". Среди многочисленных образов знаменитостей были не только стильные и безупречные, но и совсем не оправдавшие ожиданий.
Худшие образы звезд на красной дорожке "Золотого глобуса-2025" - смотрите в материале на РБК-Украина (проект Styler).
Маргарет Куолли выбрала не самый удачный образ от Chanel - платье с бантом на талии.
Маргарет Куолли (фото: Getty Images)
Ариана Гранде, похоже, готовилась к съемкам нового сезона "Бриджертонов", хотя на самом деле она выбрала винтажное платье Givenchy 1966 года.
Ариана Гранде (фото: Getty Images)
Эль Фаннинг решила воплотить тренд на анималистические принты, выбрав платье Balmain с леопардовым верхом.
Эль Фэннинг (фото: Getty Images)
В этот раз не впечатлила и Кейт Бланшетт, которая появилась на красной дорожке в золотом платье с выразительными плечами.
Кейт Бланшетт (фото: Getty Images)
Кира Найтли традиционно нарядилась в Chanel, и выглядела она в этом платье, согласитесь, не очень.
Кира Найтли (фото: Getty Images)
Но это еще не все. В нашей подборке вы найдете еще больше сомнительных образов.
Хайди Клум (фото: Getty Images)
Дженнифер Кулидж (фото: Getty Images)
Гленн Клоуз (фото: Getty Images)
Дженнифер Грей (фото: Getty Images)
Джессика Ханнинг (фото: Getty Images)
Синтия Эриво (фото: Getty Images)
Сара Полсон (фото: Getty Images)
Ранее мы рассказывали об антитрендах в одежде 2025 года.
Также фэшн-блогер показала стильный образ с кардиганом и юбкой миди.