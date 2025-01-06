12 худших образов звезд на премии "Золотой глобус-2025"

Маргарет Куолли

Маргарет Куолли выбрала не самый удачный образ от Chanel - платье с бантом на талии.

Маргарет Куолли (фото: Getty Images)

Ариана Гранде

Ариана Гранде, похоже, готовилась к съемкам нового сезона "Бриджертонов", хотя на самом деле она выбрала винтажное платье Givenchy 1966 года.

Ариана Гранде (фото: Getty Images)

Эль Фэннинг

Эль Фаннинг решила воплотить тренд на анималистические принты, выбрав платье Balmain с леопардовым верхом.

Эль Фэннинг (фото: Getty Images)

Кейт Бланшетт

В этот раз не впечатлила и Кейт Бланшетт, которая появилась на красной дорожке в золотом платье с выразительными плечами.

Кейт Бланшетт (фото: Getty Images)

Кира Найтли

Кира Найтли традиционно нарядилась в Chanel, и выглядела она в этом платье, согласитесь, не очень.

Кира Найтли (фото: Getty Images)

Но это еще не все. В нашей подборке вы найдете еще больше сомнительных образов.

Хайди Клум

Хайди Клум (фото: Getty Images)

Дженнифер Кулидж

Дженнифер Кулидж (фото: Getty Images)

Гленн Клоуз

Гленн Клоуз (фото: Getty Images)

Дженнифер Грей

Дженнифер Грей (фото: Getty Images)

Джессика Ганнинг

Джессика Ханнинг (фото: Getty Images)

Синтия Эриво

Синтия Эриво (фото: Getty Images)

Сара Полсон

Сара Полсон (фото: Getty Images)