12 найгірших образів зірок на премії "Золотий глобус-2025"

Сьогодні в каліфорнійському готелі The Beverly Hilton відбулася 82-га церемонія нагородження премією "Золотий глобус" . Серед численних образів знаменитостей були не тільки стильні та бездоганні, але й такі, що зовсім не виправдали очікувань.

Найгірші образи зірок на червоній доріжці "Золотого глобусу-2025" - дивіться у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Маргарет Куоллі

Маргарет Куоллі обрала не найвдаліший образ від Chanel - сукню з бантом на талії.

Маргарет Куоллі (фото: Getty Images)

Аріана Гранде

Аріана Гранде, схоже, готувалася до зйомок нового сезону "Бріджертонів", хоча насправді вона обрала вінтажну сукню Givenchy 1966 року.

Аріана Гранде (фото: Getty Images)

Ель Феннінг

Ель Фаннінг вирішила втілити тренд на анімалістичні принти, вибравши сукню Balmain з леопардовим верхом.

Ель Феннінг (фото: Getty Images)

Кейт Бланшетт

Цього разу не вразила і Кейт Бланшетт, яка з'явилася на червоній доріжці в золотій сукні з виразними плечима.

Кейт Бланшетт (фото: Getty Images)

Кіра Найтлі

Кіра Найтлі традиційно вбралася у Chanel, і виглядала вона у цій сукні, погодьтеся, не дуже.

Кіра Найтлі (фото: Getty Images)

Але це ще не все. У нашій добірці ви знайдете ще більше сумнівних образів.

Гайді Клум

Гайді Клум (фото: Getty Images)

Дженніфер Кулідж

Дженніфер Кулідж (фото: Getty Images)

Гленн Клоуз

Гленн Клоуз (фото: Getty Images)

Дженніфер Грей

Дженніфер Грей (фото: Getty Images)

Джессіка Ганнінг

Джессіка Ганнінг (фото: Getty Images)

Синтія Еріво

Синтія Еріво (фото: Getty Images)

Сара Полсон

Сара Полсон (фото: Getty Images)