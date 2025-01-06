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12 найгірших образів зірок на премії "Золотий глобус-2025"

Понеділок 06 січня 2025 11:30
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12 найгірших образів зірок на премії "Золотий глобус-2025" Найгірші образи зірок на "Золотому глобусі-2025" (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Сьогодні в каліфорнійському готелі The Beverly Hilton відбулася 82-га церемонія нагородження премією "Золотий глобус". Серед численних образів знаменитостей були не тільки стильні та бездоганні, але й такі, що зовсім не виправдали очікувань.

Найгірші образи зірок на червоній доріжці "Золотого глобусу-2025" - дивіться у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Маргарет Куоллі

Маргарет Куоллі обрала не найвдаліший образ від Chanel - сукню з бантом на талії.

12 найгірших образів зірок на премії &quot;Золотий глобус-2025&quot;

Маргарет Куоллі (фото: Getty Images)

Аріана Гранде

Аріана Гранде, схоже, готувалася до зйомок нового сезону "Бріджертонів", хоча насправді вона обрала вінтажну сукню Givenchy 1966 року.

12 найгірших образів зірок на премії &quot;Золотий глобус-2025&quot;

Аріана Гранде (фото: Getty Images)

Ель Феннінг

Ель Фаннінг вирішила втілити тренд на анімалістичні принти, вибравши сукню Balmain з леопардовим верхом.

12 найгірших образів зірок на премії &quot;Золотий глобус-2025&quot;

Ель Феннінг (фото: Getty Images)

Кейт Бланшетт

Цього разу не вразила і Кейт Бланшетт, яка з'явилася на червоній доріжці в золотій сукні з виразними плечима.

12 найгірших образів зірок на премії &quot;Золотий глобус-2025&quot;

Кейт Бланшетт (фото: Getty Images)

Кіра Найтлі

Кіра Найтлі традиційно вбралася у Chanel, і виглядала вона у цій сукні, погодьтеся, не дуже.

12 найгірших образів зірок на премії &quot;Золотий глобус-2025&quot;

Кіра Найтлі (фото: Getty Images)

Але це ще не все. У нашій добірці ви знайдете ще більше сумнівних образів.

Гайді Клум

12 найгірших образів зірок на премії &quot;Золотий глобус-2025&quot;

Гайді Клум (фото: Getty Images)

Дженніфер Кулідж

12 найгірших образів зірок на премії &quot;Золотий глобус-2025&quot;

Дженніфер Кулідж (фото: Getty Images)

Гленн Клоуз

12 найгірших образів зірок на премії &quot;Золотий глобус-2025&quot;

Гленн Клоуз (фото: Getty Images)

Дженніфер Грей

12 найгірших образів зірок на премії &quot;Золотий глобус-2025&quot;

Дженніфер Грей (фото: Getty Images)

Джессіка Ганнінг

12 найгірших образів зірок на премії &quot;Золотий глобус-2025&quot;

Джессіка Ганнінг (фото: Getty Images)

Синтія Еріво

12 найгірших образів зірок на премії &quot;Золотий глобус-2025&quot;

Синтія Еріво (фото: Getty Images)

Сара Полсон

12 найгірших образів зірок на премії &quot;Золотий глобус-2025&quot;

Сара Полсон (фото: Getty Images)

Раніше ми розповідали про антитренди в одязі 2025 року.

Також фешн-блогерка показала стильний образ із кардиганом та спідницею міді.

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