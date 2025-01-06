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12 худших образов звезд на премии "Золотой глобус-2025"

Понедельник 06 января 2025 11:30
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12 худших образов звезд на премии "Золотой глобус-2025" Худшие образы звезд на "Золотом глобусе-2025" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Сегодня в калифорнийском отеле The Beverly Hilton состоялась 82-я церемония награждения премией "Золотой глобус". Среди многочисленных образов знаменитостей были не только стильные и безупречные, но и совсем не оправдавшие ожиданий.

Худшие образы звезд на красной дорожке "Золотого глобуса-2025" - смотрите в материале на РБК-Украина (проект Styler).

Маргарет Куолли

Маргарет Куолли выбрала не самый удачный образ от Chanel - платье с бантом на талии.

12 худших образов звезд на премии &quot;Золотой глобус-2025&quot;

Маргарет Куолли (фото: Getty Images)

Ариана Гранде

Ариана Гранде, похоже, готовилась к съемкам нового сезона "Бриджертонов", хотя на самом деле она выбрала винтажное платье Givenchy 1966 года.

12 худших образов звезд на премии &quot;Золотой глобус-2025&quot;

Ариана Гранде (фото: Getty Images)

Эль Фэннинг

Эль Фаннинг решила воплотить тренд на анималистические принты, выбрав платье Balmain с леопардовым верхом.

12 худших образов звезд на премии &quot;Золотой глобус-2025&quot;

Эль Фэннинг (фото: Getty Images)

Кейт Бланшетт

В этот раз не впечатлила и Кейт Бланшетт, которая появилась на красной дорожке в золотом платье с выразительными плечами.

12 худших образов звезд на премии &quot;Золотой глобус-2025&quot;

Кейт Бланшетт (фото: Getty Images)

Кира Найтли

Кира Найтли традиционно нарядилась в Chanel, и выглядела она в этом платье, согласитесь, не очень.

12 худших образов звезд на премии &quot;Золотой глобус-2025&quot;

Кира Найтли (фото: Getty Images)

Но это еще не все. В нашей подборке вы найдете еще больше сомнительных образов.

Хайди Клум

12 худших образов звезд на премии &quot;Золотой глобус-2025&quot;

Хайди Клум (фото: Getty Images)

Дженнифер Кулидж

12 худших образов звезд на премии &quot;Золотой глобус-2025&quot;

Дженнифер Кулидж (фото: Getty Images)

Гленн Клоуз

12 худших образов звезд на премии &quot;Золотой глобус-2025&quot;

Гленн Клоуз (фото: Getty Images)

Дженнифер Грей

12 худших образов звезд на премии &quot;Золотой глобус-2025&quot;

Дженнифер Грей (фото: Getty Images)

Джессика Ганнинг

12 худших образов звезд на премии &quot;Золотой глобус-2025&quot;

Джессика Ханнинг (фото: Getty Images)

Синтия Эриво

12 худших образов звезд на премии &quot;Золотой глобус-2025&quot;

Синтия Эриво (фото: Getty Images)

Сара Полсон

12 худших образов звезд на премии &quot;Золотой глобус-2025&quot;

Сара Полсон (фото: Getty Images)

Ранее мы рассказывали об антитрендах в одежде 2025 года.

Также фэшн-блогер показала стильный образ с кардиганом и юбкой миди.

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