12 лет тюрьмы и огромные штрафы: в Украине ужесточат наказание за пьяное вождение

В Украине ужесточат наказание за вождение в нетрезвом виде (Фото: freepik.com)

В Украине собираются ужесточить наказания за вождение автомобиля в нетрезвом виде. В МВД обеспокоены тем, что количество ДТП с пьяными водителями за последнее время увеличилось и поддерживают ужесточение наказания.

За последние два года в Украине было много громких ДТП, в которых пострадали люди. Однако виновники хотя и были осуждены за свои преступления – могут все равно избежать сурового наказания и выйти, отсидев только половину срока. Как сообщается на портале Auto.bigmir, после нескольких серьезных аварий на дорогах появились КАФ, а полицейские снова стали пользоваться комплексами TruCam, были внесены изменения в законы и скорость в населенных пунктах снизили до 50 км/в час.

Но и эти меры не сильно помогли. Серьезные ДТП со смертельным исходом в 2020 году забрали жизни многих украинцев – гибнут взрослые, дети, целые семьи.

В ближайшие дни в Верховную Раду будет внесен новый законопроект, в котором будут учитываться все правки и нововведения касательно ужесточения ПДД. Два законопроекта №2697 и №2695 были приняты депутатами в первом чтении еще в 2020 году.

В первом предлагается увеличить штрафы для пешеходов в три раза, во втором – ужесточение наказания для водителей, которые были пойманы в нетрезвом виде за рулем.

Максимальный штраф предлагается увеличить до 51 тысячи гривен. Также будет введена норма о возможности ареста злостного нарушителя ПДД – если его дважды в течении одного года поймают в нетрезвом виде за рулем.

Полиция начнет проводить специальные рейды от позднего вечера до раннего утра и будет выборочно останавливать водителей для проверки на наличие алкоголя в крови. Особенное внимание такие рейды будут уделять праздничным дням и на следующий день после выходных.

Кроме того, суд теперь не сможет освободить от ответственности нарушителя, которые совершил правонарушение в первый раз и покаялся. Будет отменена норма об условном сроке и возможности взять человека на поруки.

Максимальный срок тюремного заключения при совершении такого преступления увеличат до 12 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам готовят высокие штрафы.

А также рассказывали о том, какие штрафы предусмотрены для владельцев "евроблях" в 2021 году.