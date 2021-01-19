Штрафы для "евробляхеров": кого и как хотят наказать в 2021 году

Штрафы для евробляхеров в 2021 году (Коллаж РБК-Украина)

У водителей с автомобилями на иностранной регистрации в Украине продолжают возникать проблемы. В 2021 году им продолжают выписывать штрафы и это несмотря на то, что вопрос доступной растаможки до сих пор не решен.

Как рассказал дорожный адвокат, в 2021 году владельцев "евроблях" за нерастаможенную машину могут наказать штрафом и полиция, и таможня. Об этом сообщает ТСН.

В кодексе об административных нарушениях указано, что полиция имеет право наложить штраф на водителя за управление автомобилем на иностранной регистрации, если он своевременно не покинул пределы Украины. Также могут быть наказаны водители, которые управляют автомобилем на иностранной регистрации, даже если они не имеют отношения к тому человеку, который ввез транспортное средство на территорию Украины. На месте правонарушения оформляется квитанция по ч.8 ст.121 КУоАП на 8500 гривен и автомобиль не изымается.

Если водитель в течение года совершит повторное правонарушение по данной статье, то штраф составит 17 тысяч гривен, его лишат права управления сроком на 1 год, а автомобиль заберут на платную штрафплощадку. Штраф в данном случае накладывается судом на основании протокола, который полицейский выписывает на месте. Забрать машину будет нельзя до решения суда.

Кроме того, эти штрафы не освобождают водителей и от тех штрафов, которые могут выписать работники таможни. В случае выявления автомобиля, который находится в Украине с нарушением таможенных правил, работники полиции получают полномочия информировать Таможенную службу для применения санкций в соответствии с Таможенным кодексом.

За превышение срока временного ввоза или транзита более чем на 30 суток, а также потеря этого автомобиля, предусматривается штраф в 170 тысяч гривен или конфискация транспортного средства.

Но и даже эти штрафы не освобождают водителей от обязанности вывезти автомобиль за пределы Украины. Если машина не будет вывезена или не будет растаможена, то к владельцу могут применить новые штрафы.

Как отмечают юристы, суды более лояльно относятся к таким делам и при правильной юридической аргументации закрывают производство даже без штрафов.

Напомним, ранее мы писали о том, как растаможить "евробляху" и обойтись без штрафа.

А также рассказывали о том, что у владельцев "евроблях" появились новые проблемы.