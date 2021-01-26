Украинцам готовят высокие штрафы: за что придется платить

В Украине хотят повысить штрафы за ложный вызов экстренных служб (коллаж: РБК-Украина)

Верховная Рада поддержала за основу законопроект №4157 о повышении штрафов за нарушение пожарной безопасности. "За" проголосовали 317 народных депутатов.

Предусматривается, что за использование противопожарной, аварийно-спасательной и другой спецтехники, средств пожаротушения не по назначению штраф для граждан составит от 510 до 1700 гривен. Об этом заявили во время трансляции заседания Рады.

Для должностных лиц и предпринимателей - 850-3400 гривен. При этом сейчас штраф составляет 8,5-119 гривен и 34-170 гривен соответственно.

За работу без декларации соответствия материально-технической базы бизнесу грозит штраф в 2550-3400 гривен.

Заведомо ложный вызов экстренных служб штраф составит от 3400 до 10 200 гривен вместо 51-119 гривен.

Невыполнение предписаний, распоряжений и постановлений должностных лиц в сфере техногенной и пожарной безопасности, создание препятствий для их деятельности - 1020-3400 гривен для должностных лиц и 1700-8500 гривен для предпринимателей.

Напомним, в Украине приняли языковой закон, который обязует сотрудников сферы обслуживания общаться с клиентами на украинском языке. При этом штрафы за отказ общаться с клиентами на украинском начнут действовать с 16 июля 2022 года.

Ранее в Украине начали штрафовать "евробляхи". В Харькове и Харьковской области некоторым водителям выписали штрафы в размере 8500 гривен.