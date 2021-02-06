12 років в'язниці і величезні штрафи: в Україні посилять покарання за п'яне водіння

В Україні посилять покарання за водіння напідпитку (Фото: freepik.com)

В Україні збираються посилити покарання за водіння автомобіля напідпитку. У МВС стурбовані тим, що кількість ДТП з п'яними водіями останнім часом збільшилася і підтримують посилення покарання.

За останні два роки в Україні було багато гучних ДТП, в яких постраждали люди. Однак винуватці хоча і були засуджені за свої злочини – можуть все одно уникнути суворого покарання і вийти, відсидівши половину терміну. Як повідомляється на порталі Auto.bigmir, після кількох серйозних аварій на дорогах з'явилися КАФ, а поліцейські знову стали користуватися комплексами TruCam, були внесені зміни в закони й швидкість у населених пунктах знизили до 50 км/год.

Але й ці заходи не сильно допомогли. Серйозні ДТП зі смертельним результатом у 2020 році забрали життя багатьох українців – гинуть дорослі, діти, цілі родини.

Найближчими днями до Верховної Ради буде внесений новий законопроєкт, в якому враховуватимуться всі зміни та нововведення щодо посилення ПДР. Два законопроєкти №2697 і №2695 були прийняті депутатами в першому читанні ще у 2020 році.

У першому пропонується збільшити штрафи для пішоходів у три рази, у другому – посилення покарання для водіїв, які були спіймані напідпитку за кермом.

Максимальний штраф пропонується збільшити до 51 тисячі гривень. Також буде введена норма про можливість арешту злісного порушника ПДР – якщо його двічі протягом одного року зловлять нетверезим за кермом.

Поліція почне проводити спеціальні рейди від пізнього вечора до раннього ранку і буде вибірково зупиняти водіїв для перевірки на наявність алкоголю в крові. Особливу увагу такі рейди будуть приділяти святковим дням і на наступний день після вихідних.

Крім того, суд тепер не зможе звільнити від відповідальності порушника, що скоїв правопорушення вперше і покаявся. Буде скасована норма про умовний термін і можливість людину взяти на поруки.

Максимальний термін тюремного ув'язнення при вчиненні такого злочину збільшать до 12 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям готують високі штрафи.

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