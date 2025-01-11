Названо 11 ознак того, що ви недоїдаєте: чим це загрожує

Недостатня вага

Індекс маси тіла (ІМТ) є базовим показником, який можна використовувати для оцінки ваги. Перевірити свій ІМТ можна за допомогою онлайн-калькулятора.

Однак ІМТ не єдиний критерій. Недостатня вага може бути зумовлена іншими факторами, такими як важкі фізичні навантаження, порушення всмоктування поживних речовин чи захворювання. Звернення до лікаря допоможе визначити причину та скоригувати харчування.

Низький рівень енергії

Середня добова потреба калорій для жінок - 2000 ккал, для чоловіків - 2500 ккал. Якщо калорійність раціону є нижчою, це може спричинити постійну втому та брак енергії.

Випадіння волосся

Надмірна кількість волосся на гребінці може сигналізувати про дефіцит калорій, білків, біотину, заліза та інших поживних речовин.

Зміни апетиту

Голод може як посилюватися через дефіцит калорій, так і зменшуватися при тривалому недоїданні. Це пов’язано зі змінами рівня гормонів, які контролюють апетит.

Невдалі спроби завагітніти

Недостатня кількість калорій або низький відсоток жиру в організмі можуть порушувати гормональний баланс і знижувати шанси на зачаття. Для здорової вагітності важливо підтримувати ІМТ вище 20 кг/м².

Зміни настрою

Незбалансоване харчування впливає на емоційний стан, викликаючи дратівливість, пригнічений настрій та навіть депресію. Середземноморська дієта сприяє кращому психічному здоров’ю, тоді як нездорова їжа може погіршувати настрій.

Постійне відчуття холоду

Недостатня калорійність раціону може знижувати температуру тіла, що викликає постійний дискомфорт від холоду.

Запори

Малий обсяг їжі призводить до меншої кількості випорожнень. Запори є поширеним наслідком недостатнього харчування.

Часті захворювання

Дефіцит важливих поживних речовин, таких як вітаміни A, C, D, групи B, цинк та селен, послаблює імунну систему, роблячи організм вразливим до інфекцій.

Порушення росту у дітей

Недоїдання у дітей може спричинити відставання у рості та розвитку. У таких випадках важливо проконсультуватися з педіатром.

Проблеми зі шкірою

Недостатнє споживання поживних речовин робить шкіру тонкою, сухою, схильною до лущення, синців чи крововиливів.

Недоїдання є серйозною проблемою, яка може негативно вплинути на якість життя та підвищити ризик захворювань. Якщо ви помітили одну чи кілька з цих ознак, важливо звернутися до лікаря для оцінки стану здоров’я та корекції харчування.