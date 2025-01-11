Названы 11 признаков того, что вы недоедаете: чем это грозит

Недостаточный вес

Индекс массы тела (ИМТ) является базовым показателем, который можно использовать для оценки веса. Проверить свой ИМТ можно с помощью онлайн-калькулятора.

Однако ИМТ не единственный критерий. Недостаточный вес может быть обусловлен другими факторами, такими как тяжелые физические нагрузки, нарушение всасывания питательных веществ или заболевания. Обращение к врачу поможет определить причину и скорректировать питание.

Низкий уровень энергии

Средняя суточная потребность калорий для женщин - 2000 ккал, для мужчин - 2500 ккал. Если калорийность рациона ниже, это может вызвать постоянную усталость и недостаток энергии.

Выпадение волос

Чрезмерное количество волос на расческе может сигнализировать о дефиците калорий, белков, биотина, железа и других питательных веществ.

Изменения аппетита

Голод может как усиливаться из-за дефицита калорий, так и уменьшаться при длительном недоедании. Это связано с изменениями уровня гормонов, которые контролируют аппетит.

Неудачные попытки забеременеть

Недостаточное количество калорий или низкий процент жира в организме могут нарушать гормональный баланс и снижать шансы на зачатие. Для здоровой беременности важно поддерживать ИМТ выше 20 кг/м².

Изменения настроения

Несбалансированное питание влияет на эмоциональное состояние, вызывая раздражительность, подавленное настроение и даже депрессию. Средиземноморская диета способствует лучшему психическому здоровью, тогда как нездоровая пища может ухудшать настроение.

Постоянное ощущение холода

Недостаточная калорийность рациона может снижать температуру тела, что вызывает постоянный дискомфорт от холода.

Запоры

Малый объем пищи приводит к меньшему количеству испражнений. Запоры являются распространенным следствием недостаточного питания.

Частые заболевания

Дефицит важных питательных веществ, таких как витамины A, C, D, группы B, цинк и селен, ослабляет иммунную систему, делая организм уязвимым к инфекциям.

Нарушение роста у детей

Недоедание у детей может вызвать отставание в росте и развитии. В таких случаях важно проконсультироваться с педиатром.

Проблемы с кожей

Недостаточное потребление питательных веществ делает кожу тонкой, сухой, склонной к шелушению, синякам или кровоизлияниям.

Недоедание является серьезной проблемой, которая может негативно повлиять на качество жизни и повысить риск заболеваний. Если вы заметили один или несколько из этих признаков, важно обратиться к врачу для оценки состояния здоровья и коррекции питания.