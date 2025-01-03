Калорійний смаколик, який може покращити ваш сон та зупинити хропіння

Якщо ви маєте проблеми зі сном, не звинувачуйте у всьому їжу. Річ у тому, що деякі смаколики на ніч можуть сприяти гарному відпочинку у ліжку.

Про який продукт йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Best Life.

Який смаколик може допомогти гарно спати

Нещодавнє дослідження показало, що сир справді може знизити ризик розвитку апное уві сні.

За даними клініки Майо, апное сну - це розлад, який виникає, коли дихання припиняється та починається під час сну. Найбільш поширеною формою є обструктивне апное сну (OSA). Це призводить до "фрагментованого сну", а також може призвести до більш серйозних ускладнень, таких як серцево-судинні захворювання, зниження когнітивних функцій і метаболічні розлади, такі як діабет 2 типу, відзначають автори дослідження.

Хропіння та відчуття втоми після повноцінного нічного відпочинку є двома ключовими ознаками.

Як сир впливає на апное уві сні?

Дослідники виявили, що більше споживання сиру корелювало зі зниженим ризиком розвитку апное уві сні, особливо впливаючи на рівні 23 біомаркерів захворювання, включаючи артеріальний тиск і рівень тестостерону.

Загалом, це дослідження підкреслює складні зв’язки між дієтою, біомаркерами та апное уві сні, наголошуючи на необхідності подальших досліджень серед різних груп населення, щоб підвищити можливість узагальнення цих результатів.