11-летняя украинка умерла из-за халатности врачей: новые детали трагедии

В Одессе из-за халатности врачей умерла 11-летняя девочка, и спустя четыре с половиной года после трагедии медикам объявили о подозрении, и они должны будут предстать перед судом. Как отметили 25 ноября в пресс-службе прокуратуры Одесской области, всего по делу сейчас проходят четыре врача.

Месяц назад двум медикам, по вине которых в августе 2015 года умер ребенок из Подольска в одной из больниц Одессы, сообщили о подозрении. Сейчас аналогичные действия проведены по отношению к еще двум врачам за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, что привело к трагедии.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Подольского отдела полиции (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

Был проведен ряд экспертиз, опрошены медицинский персонал и родственники умершей девочки.

В Одессе из-за врачебной халатности умерла девочка - медики предстанут перед судом (Иллюстративное фото: УНИАН)

Отмечается, что доказательства, что смерть девочки наступила из-за халатности медиков, уже собраны.

"По мнению следствия, медики несвоевременно диагностировали заболевание и не провели необходимые исследования, чтобы установить причину ухудшения состояния больного. Кроме того, они несвоевременно предоставили информацию о состоянии пациентки руководству больницы и Одесскому областному центру экстренной медицинской помощи детям", - рассказали в прокуратуре.

Отметим, что согласно статьи 140 УК Украины - неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 2 лет, или лишением свободы на тот же срок.

В данном случае, когда речь идет о несовершеннолетней, медикам грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.