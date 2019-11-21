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Жуткое место: сеть повергли в шок фото детской больницы в Харькове

STYLERЖизнь    21.11.2019 - 18:49
Жуткое место: сеть повергли в шок фото детской больницы в Харькове
Больница в Харькове (Коллаж РБК-Украина)

В сети показали ужасающие фото детской больницы в Харькове

В сети показали фотографии детской больницы №19 в Харькове, которая находится в ужасном состоянии. Снимки опубликовали на странице в Facebook "Харьков 1654". на снимки невозможно смотреть без сожаления. На них видно обшарпанные стены, ужасное состояние санузлов, побитые стены.

"После похода в 19-ю детскую больницу (приемное отделение) у меня появилось только одно желание - отдать своего ребенка на углубленное изучение английского языка, чтоб после школы он поступил иностранный вуз и устроил свою жизнь в любой цивилизованной стране мира", - написал автор поста под снимками.

Жуткое место: сеть повергли в шок фото детской больницы в Харькове

Детская больница в Харькове (фото: facebook.com/kharkiv1654)

Пользователи сети в комментариях возмутились фотографиями и ситуацией в медучреждениях.

  • Жуткое место (довелось там лежать, когда дочка еще маленькая была).
  • Так вони і працюють.
  • Наверное, без бахил ходить не разрешают.
  • Почему бы не попробовать создать нормальную жизнь своему ребенку здесь? Зачем решение проблемы перекладывать на него?

Жуткое место: сеть повергли в шок фото детской больницы в ХарьковеСкриншот комментариев (Facebook)

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