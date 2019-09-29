14-летняя украинка умерла после удаления аппендицита: детали трагедии

Под Полтавой девочка умерла после операции по удалению аппендицита (Фото: коллаж РБК-Украина)

Родители девочки говорят о халатности врачей

Операция по удалению аппендицита 14-летней пациентке дала серьезные осложнения и закончилась смертью девочки. О трагедии, которая произошла в Миргороде под Полтавой, рассказал член союза журнилистов Украины Юрий Климченко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Алену Пупко из села Савинцы отвезли 27 сентября утром в районную больницу (Коммунальное некоммерческое предприятие "Миргородская ЦРБ") после того, как накануне вечером у девочки возникли боли в животе и тошнота.

Хирург и гинеколог после осмотра ребенка назначили необходимые лабораторные анализы и держали ее без каких действий до самого вечера.

В Миргороде девочка умерла после операции по удалению аппендицита (Фото: facebook.com/yklimchenko)

У девочки в итоге диагностировали острый аппендицит. Операция началась 27 сентября в 18:30 и длилась около двух часов.

"После чего ее в тяжелом состоянии отправили в реанимационное отделение, где она вскоре в этот же поздний вечер и умерла", - говорится в публикации.

По мнению Климченко, у девочки аппендицит осложнился перитонитом (воспалением брюшной полости), который часто несет негативные для здоровья пациента последствия.

Родители Алены и сам автор поста подозревают, что к трагедии привела халатность врачей.

Под Полтавой девочка умерла после операции по удалению аппендицита (Фото: РБК-Украина)

"Почему сразу не установили в течение целого рабочего дня верный диагноз и почему раньше не взялись оперировать?! Она бы же могла жить!" - пишет он.

Также Климченко настаивает на проведении детального расследования этого дела и наказании виновных "за такое безразличное и непрофессиональное отношение к больному ребенку и своей работе".

20 октября Алене Пупко исполнилось бы 15 лет. Отец девочки Васипь Пупко уже готовился сделать ей подарок на день рождения.

Пользователи сети шокированы трагедией и в комментариях к сообщению говорят о других случаях врачебной халатности, которая порой приводит к непоправимым последствиям.

Разве только в Миргороде халатность врачей имеет место? У нас в Одессе так же. Ладно еще взрослые, но дети, когда болеют и нуждаются в профессиональной скорой помощи, а врачи не торопятся ее оказать, это не только профессиональное преступление, но и человеческое. Смотришь на них и думаешь, ну почему вы такие твари, с постными, безразличными лицами, думающие только о деньгах. И все им мало. Удавитесь когда-нибудь. И не боятся же божьей кары.

Внести закон о выплате компенсации как в Европе. А это миллионы. Тоди будут шевелиться с операциями. Это не первый случай.

Соболезнования родным. Это страшное, хоронить своих детей, душа родителей умирает вместе с ними. У моего отца полтавские врачи аппендицит перепутали с почечными коликами. Лечили почки. А потом стало совсем плохо, слава Богу спасли!

Необходимо немедленное расследование и виновных наказать максимально сурово. Эту трагическую гибель нельзя оставлять безнаказанной.

У меня так папу угробили в Миргороде. Неправильно оказали помощь. Сочувствую родителям погибшей девочки.

Скрин комментариев: facebook.com/yklimchenko

Ранее мы писали о том, что в Червонограде Львовской области умер 16-летний парень из-за врачебной ошибки - подростку делали операцию по удалению аппендицита.

Как сообщалось, ранее в Бердянске врачи больше недели не могли поставить диагноз 10-летнему ребенку, и он попал в реанимацию. Сначала мальчика лечили от острой кишечной инфекции, и только в другой больнице выяснили, что у него был аппендицит с перитонитом и нагноением.