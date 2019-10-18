В Одессе 11-летняя девочка умерла из-за халатности медиков: что известно

В Одессе за врачебную халатность будут судить медиков (РБК-Украина)

Врачи в Одессе предстанут перед судом за смерть ребенка, который умер в 2015 году

В Одессе наконец-то предстанут перед судом два врача, по вине которых в 2015 году умерла 11-летняя девочка. Ребенок жил в городе Подольск, а трагическая смерть произошла в одной из больниц Одессы. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данному факту в Подольском отделе полиции было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей) Уголовного кодекса Украины. В рамках производства проведен ряд экспертиз, опрошены медицинский персонал и родственники умершей девочки.

Собранная доказательная база подтвердила, что смерть девочки наступила из-за ненадлежащего выполнения медицинскими работниками профессиональных обязанностей.

Медики предстанут перед судом (фото из открытых источников)

На основании этого двум врачам объявили о подозрении в совершении уголовного преступления. В ближайшее время обвинительный акт и материалы производства будут направлены в суд.

Медикам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься врачебной деятельностью на срок до трех лет.