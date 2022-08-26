11-летний чемпион мира по паракаратэ передал премию украинским защитникам (фото)

11-летний чемпион мира по каратэ Андрей Лайгода из Калуша передал после победы на спортивном соревновании свою денежную премию на нужды украинских воинов, отражающих навалу российских захватчиков.

Об этом 26 августа сообщил председатель Калушской общины Андрей Найда в своем Facebook .

Юный украинский спортсмен стал чемпионом мира по каратэ на четвертом инклюзивном Чемпионате Мира IKF I-Karate Global, который недавно проходил в Венгрии.

Андрей Лайгода завоевал "золото" на чемпионате мира по паракаратэ в Венгрии (фото: facebook.com / Tanya Ushakova)

Победитель также получил от одного из народных депутатов денежную премию.

"Именно ее, 3000 грн, и передал Андрюша на нужды ВСУ через ОО "Союз украинок" КМФ", - говорится в публикации.

Юный чемпион мира Андрей Лайгода передал премию на нужды ВСУ (фото: facebook.com/naida.andrii)

"Победа! Скорейшей нам победы, чтобы наши дети забыли что такое война и росли счастливыми на своей родной земле! Потому что они у нас самые лучшие!" - подчеркивает Найда.

Андрей Лайгода занимается карате четыре года. У мальчика ДЦП, но это не стало преградой для ребенка для осуществления своей заветной мечты - стать чемпионом мира.

Тренером мальчика по карате является Владимир Сакулич. Под руководством наставника мужественный и целеустремленный школьник продемонстрировал феноменальные результаты в этом виде единоборства.

Так, Андрей в своем юном возрасте уже одержал не одну победу - он является чемпионом Украины и Европы по карате, золотую медаль привез также с чемпионата Европы по карате Transylvania Grand Prix 2020 & 16-HT (Румыния), два "золота" одержал на чемпионате Украины по пара-карате по олимпийской версии WKF (Львов).

11-летний чемпион мира Андрей Лайгода из Калуша (фото: facebook.com/naida.andrii)