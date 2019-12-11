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11 декабря: какой сегодня праздник, что категорически запрещено делать

STYLERЖизнь    11.12.2019 - 06:03
11 декабря: какой сегодня праздник, что категорически запрещено делать
11 декабря - какой праздник (Фото: коллаж РБК-Украина)

11 декабря христиане чествуют преподобномученика Стефана Нового

Какой сегодня праздник. 11 декабря православные чтят память преподобномученика Стефана Нового, который жил в VIII веке, когда в Византийской империи жестоко преследовались почитатели святых икон, прославился созданием общин с верными последователями и погиб от рук наемных убийц, подосланных императором. Также в народе дату называли Стефан или Сойкин день, бытовали особые приметы, традиции и правила, соблюдение которых сулило удачу и достаток.

Святой Стефан вместе со своей семьей длительное время был вынужден скрываться из-за репрессий, вызванных господствующим учением иконоборцев в Константинополе. Юноша отправился к блаженному отшельнику Иоанну на гору святого Авксентия, где вскоре образовалась обитель. Через некоторое вреся Стефан стал ее игуменом, и когда слух о благочестии монахов и их почитании икон дошел до императора, правитель приказал арестовать исповедника.

11 декабря: какой сегодня праздник, что категорически запрещено делать

Преподобномученик Стефан Новый (Изображение: фреска, Сербский монастырь Грачаница / Фото из открытых источников)

Стефан был сослан на отдаленный остров, но и там быстро собрал учеников вокруг себя. Тогда император распорядился бросить игумена в темницу, и опасаясь народных волнений на суде и протестов, принял решение убить исповедника до начала судилища. Как гласят церковные предания, на следующий день после смерти Стефана Константинополь погрузился во мглу, и на столицу обрушилась буря невиданной мощи.

Традиции и поверья 11 декабря:

В народной традиции на Стефана особое внимание уделялось сойке, которая считаласьб покровительницей новорожденных. Эта маленькая птичка, способная подражать любым звукам, приносила детям, рожденным 11 декабря, удачу во всех делах и счастливую долю.

Строго запрещалось причинять сойкам любой вред в этот день, а нарушителей этого правила, как верили, ждала вскоре большая беда.

Согласно еще одному поверью, если последовать за пролетающей сойкой, то она может привести к богатству и счастью.

В Сойкин день считалось, что можно гадать на успех в торговле и финансовых операциях. Для этого бросали в снег горсть разных монет, а затем искали их в сугробах. Если первая найденная монета была крупного номинала, значит достаток умножится и ждет удача, а когда малого - значит серьезных достатков в ближайшее время не предвидится.

Главные приметы 11 декабря:

  • Если в этот день случилась оттепель, то вскоре ударят долгие морозы;
  • Если на Стефана погода сухая и холодная, значит лето будет очень жарким;
  • Если гуси в этот день часто хлопают крыльями, то скоро жди потепление;
  • Когда в ночное время выпадает снег, значит сугробы останутся надолго, а если в дневное время - значит скоро растают;
  • Если на Стефана в небе видна багровая заря, то вскоре налетят сильные резкие ветра.
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