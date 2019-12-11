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11 грудня: яке сьогодні свято, що категорично заборонено робити

STYLERЖиття    11.12.2019 - 06:03
11 грудня: яке сьогодні свято, що категорично заборонено робити
11 грудня - яке свято (Фото: колаж РБК-Україна)

11 грудня християни вшановують преподобномученика Стефана Нового

Яке сьогодні свято. 11 грудня православні вшановують пам'ять преподобномученика Стефана Нового, який жив у VIII столітті, коли у Візантійській імперії жорстоко переслідувалися шанувальники святих ікон, прославився створенням громад із вірними послідовниками і загинув від рук найманих вбивць, підісланих імператором. Також в народі називали дату Стефан або Сойкин день, існували особливі прикмети, традиції та правила, дотримання яких обіцяло успіх і достаток.

Святий Стефан разом зі своєю родиною тривалий час був змушений переховуватися через репресій, спричинених панівним вченням іконоборців у Константинополі. Юнак вирушив до блаженного самітника Іоана на гору святого Авксентія, де незабаром утворилася обитель. Через деякий час Стефан став її ігуменом, і коли слух про благочестя ченців та їх шанування ікон дійшов до імператора, правитель наказав заарештувати сповідника.

11 грудня: яке сьогодні свято, що категорично заборонено робити

Преподобномученик Стефан Новий (Зображення: фреска, Сербський монастир Грачаніца / Фото з відкритих джерел)

Стефан був засланий на далекий острів, але і там швидко зібрав навколо себе учнів. Тоді імператор наказав кинути його до в'язниці, і побоюючись народних хвилювань на суді та протестів, прийняв рішення вбити сповідника до початку судилища. Як свідчать церковні перекази, наступного дня після смерті Стефана Константинополь поринув у темінь, і на столицю обрушилася буря небаченої сили.

Традиції та повір'я 11 грудня:

У народній традиції на Стефана особлива увага приділялася сойці, яка вважалася покровителькою новонароджених. Ця маленька пташка, здатна повторювати будь-які звуки, приносила дітям, народженим 11 грудня, удачу у всіх справах і щасливу долю.

Суворо заборонялося завдавати сойкам будь-якої шкоди в цей день, а порушників цього правила, як вірили, чекало незабаром велике лихо.

Згідно ще одному повір'ям, якщо піти за пролітаючою сойкою, то вона може привести до багатства і щастя.

У Сойкин день вважалося, що можна гадати на успіх в торгівлі та фінансові операції. Для цього кидали у сніг жменю різних монет, а потім шукали їх у заметах. Якщо перша знайдена монета була великого номіналу, значить достаток примножиться і чекає удача, а коли малого - значить серйозних статків найближчим часом не передбачається.

Головні прикмети 11 грудня:

  • Якщо у цей день трапилася відлига, то незабаром вдарять довгі морози;
  • Якщо на Стефана погода суха і холодна, значить літо буде дуже спекотним;
  • Якщо гуси у цей день часто ляскають крилами, то скоро чекай на потепління;
  • Коли в нічний час випадає сніг, значить замети залишаться надовго, а якщо вдень - значить скоро розтануть;
  • Якщо на Стефана в небі видно багряну зорю, то незабаром налетять сильні різкі вітри.
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