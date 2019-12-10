ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинцы получат дополнительные выходные, но будут работать по субботам (календарь)

STYLERЖизнь    10.12.2019 - 19:22
Украинцы получат дополнительные выходные, но будут работать по субботам (календарь)
Выходные в Украине на Новый год и Рождество (коллаж: РБК-Украина)

Дополнительные выходные на Новый год и Рождество нужно будет отрабатывать три субботних дня

Выходные дни в Украине на Новый год и Рождество будут довольно затяжными, но дополнительные дни придется отрабатывать по субботам. Как будут работать и отдыхать украинцы в праздничный сезон 2019-2020 - в материале Styler.

Согласно утвержденному календарю, новогодние выходные продлятся по четыре дня подряд. Начать отдыхать и готовится к новогодним празднованиям можно будет уже 29 декабря. А четверг, 2 января станет первым рабочим днем в 2020-м году.

30 и 31 декабря попадают на понедельник и вторник - их нужно будет отрабатывать две субботы до праздников - 21 и 28 числа.

Выходным днем станет также среда, 25 января. Тогда украинцы смогут отпраздновать Рождество по католическому обряду.

В январе первая рабочая неделя будет длиться всего два дня - 2-го и 3-го числа.

Далее снова последуют четыре выходных дня, связанные с празднованием православного Рождества - с 4-го по 7-е января. Сочельник же, 6 января, нужно будет отработать в субботу, 11 января.

Таким образом, в декабре и январе будет по 10 выходных и 21-му рабочему дню.

Украинцы получат дополнительные выходные, но будут работать по субботам (календарь)

Выходные в Украине на Новый год и Рождество (коллаж: РБК-Украина)

В декабре украинцы будут отдыхать 10 дней Зимние каникулы: сколько будут отдыхать дети
Новости Украины выходные
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь