105-летняя бегунья побила мировой рекорд: она преодолела нешуточную дистанцию (видео)

105-летняя Джулия Хокинс из штата Луизианы в США смогла установить мировой рекорд по легкой атлетике в своей возрастной категории.

Так, на олимпиаде в Луизиане для пожилых людей 6 ноября Джулия Хокинс установила рекорд по бегу. В частности, она быстрее всего в мире преодолела стометровку в возрастной категории 100+.

Женщина на дистанции показала время 01:02:95.

Кроме того, еще раньше за свою ловкость она получила прозвище "Ураган".

Однако, бегом она решила заняться лишь в 101 год. Женщина традиционно тренируется, маневрируя вокруг собственного дома.

105-летняя бегунья побила мировой рекорд (mentalfloss)

Интересно, что несмотря на такой поздний старт, она сразу начала устанавливать рекорды. Также в 2019 году она стала самой быстрой бегуньей мира в категории 100+ на дистанции 50 метров со временем 46,07 секунды.