105-річна бігунка побила світовий рекорд: вона здолала неабияку дистанцію (відео)

105-річна Джулія Хокінс зі штату Луізіани у США змогла встановити світовий рекорд з легкої атлетики у своїй віковій категорії.

Так, на олімпіаді в Луізіані для літніх людей 6 листопада Джулія Хокінс встановила рекорд з бігу. Зокрема, вона найшвидше у світі здолала стометрівку у віковій категорії 100+.

Жінка на дистанції показала час 01:02:95.

Окрім того, ще раніше за свою спритність вона отримала прізвисько "Ураган".

Однак, бігом вона вирішила зайнятись лише в 101 рік. Жінка традиційно тренується, маневруючи довкола власного будинку.

105-річна бігунка побила світовий рекорд (mentalfloss)

Цікаво, що попри такий пізній старт, вона одразу почала встановлювати рекорди. Також у 2019 році вона стала найшвидшою бігункою світу в категорії 100+ на дистанції 50 метрів з часом 46,07 секунди.