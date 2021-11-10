105-річна бігунка побила світовий рекорд: вона здолала неабияку дистанцію (відео)
105-річна Джулія Хокінс зі штату Луізіани у США змогла встановити світовий рекорд з легкої атлетики у своїй віковій категорії.
Про це пише Mental Floss.
Так, на олімпіаді в Луізіані для літніх людей 6 листопада Джулія Хокінс встановила рекорд з бігу. Зокрема, вона найшвидше у світі здолала стометрівку у віковій категорії 100+.
Жінка на дистанції показала час 01:02:95.
Окрім того, ще раніше за свою спритність вона отримала прізвисько "Ураган".
Однак, бігом вона вирішила зайнятись лише в 101 рік. Жінка традиційно тренується, маневруючи довкола власного будинку.
105-річна бігунка побила світовий рекорд (mentalfloss)
Цікаво, що попри такий пізній старт, вона одразу почала встановлювати рекорди. Також у 2019 році вона стала найшвидшою бігункою світу в категорії 100+ на дистанції 50 метрів з часом 46,07 секунди.
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