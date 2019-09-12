100 тысяч гривен за "головы" разбойников: полиция Киева просит о помощи (приметы и фото)

Полиция разыскивает преступников, которые совершили разбойные нападения на ювелирные магазины в Киеве в течение 2018-2019 годов. Столичные правоохранители обратились к гражданам за помощью и пообещали крупное денежное вознагрождение за информацию, которая поможет установить местонахождение злоумышленников. Об этом передали в отделе коммуникации полиции Киева.

Также опубликованы фото разбойников, за сведения о которых предлагается 100 тысяч гривен.

Отмечается, что подозреваемые совершали разбойное нападение на ювелирки, работая по четко определенной схеме. Двое мужчин дежурили у входа в заведение в то время, как третий грабил. После этого преступники расходились в разных направлениях, чтобы камеры наблюдения не смогли зафиксировать всю троицу вместе.

Приметы разбойников:

Первому мужчине на вид около 30-35 лет. Его рост составляет 180-185 сантиметров. Имеет худощавое телосложение, прическа короткая.

Полиция разыскивает трех разбойников и обещает награду в 100 тысяч гривен (Фото: kyiv.npu.gov.ua)

"Может быть одет в спортивную куртку с темными полосками вдоль рукавов и вставками на груди, синие джинсы, темную обувь. На голове - серая панама с красным и белым ободками", - рассказали в полиции.

Второму разыскиваемому около 40-45 лет. Рост составляет 175-180 сантиметров. У мужчины среднее телосложение. Волосы короткие, темные, с лобными залысинами. Лицо смуглое.

Полиция разыскивает трех разбойников и обещает награду в 100 тысяч гривен (Фото: kyiv.npu.gov.ua)

Может быть одет в темно-синюю футболку, темные брюки и обувь. С собой может иметь черную спортивную кофту.

Третьему тоже около 40-45 лет. Рост - 180-185 сантиметров. У него крепкое телосложение. Мужчина лысый.

Полиция разыскивает трех разбойников и обещает награду в 100 тысяч гривен (Фото: kyiv.npu.gov.ua)

Может быть одет в черную футболку с буквой "В" белого цвета на груди, темные брюки и обувь.

В полиции просят всех, кто имеет любую информацию, которая поможет разыскать этих подозреваемых, звонить по номерам 066-093-85-04 или 102.

"За помощь в установлении местонахождения разыскиваемых гарантирована награда - 100 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Полиция разыскивает трех разбойников и обещает награду в 100 тысяч гривен (Видео: YouTube / Полиция Киева)

Напомним, в марте в Борисполе вооруженные люди ограбили ювелирный магазин. Четверо в камуфляжной форме и масках ворвались в магазин и, угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценности на сумму около 5 млн гривен.

Также мы пислали о том, что недавно нардепа Владимира Арьева ограбили на Киевском вокзале. Политик рассказал, что профессиональные карманники вытащили из сумки кошелек.

Добавим, что не так давно в Киеве произошло курьезное ограбление - вор проник в одну из столичных аптек и украл несколько упаковок таблеток с виагрой.