"Работали" профессионально: на Киевском вокзале ограбили народного депутата

Владимира Арьева ограбили на вокзале в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

Владимир Арьев обратился к полиции Киева и к руководству "Укрзализныци"

Владимира Арьева ограбили на Киевском вокзале. Народный депутат рассказал, что профессиональные карманники вытащили из сумки кошелек. Арьев на своей Facebook-странице обратился к нацполиции Киева и "Укразализныце" с просьбой провести рейды и усилить меры безопасности на вокзале, который стал местом средоточия большого количества воров.

Нардеп пишет, что не написал заявление в полицию, поскольку спешил на поезд в Винницу. Также он отмечает, что так поступает большинство граждан, которые становятся жертвами ограблений на вокзале. Ведь между выбором гарантированно успеть на поезд и возможно вернуть украденное, они выбирают первое.

Именно на факт незначительного количества заявлений об ограблении на вокзале и ссылается полиции. К тому же задержание преступников и передача полиции ни к чему не приводит, ведь доказательств, что именно этот человек совершил преступление, нет.

Владимир Ар'ев (фото: УНИАН)

"Можно констатировать, на Киевском вокзале это стало массовым явлением. Или деньги вытягивают из сумок - причем так мгновенно и профессионально, что человек даже не успевает понять как открыли его сумку, или группа цыган окружает кого-то и просто отбирает деньги и ценные вещи", - пишет Арьев.

Народный депутат обращается к полиции Киева с просьбой провести антикриминальный рейд на вокзале и к руководству "Укрзализныци" - установить достаточное количество камер видеонаблюдения.

Также нардеп назвал места, где стоит быть очень осмотрительными. Это Южный вокзал, эскалатор на центральном вокзале и выход из переходов на платформы.

"Особенно утром, когда люди сонные и теряют бдительность. Советую не просто держаться за сумку с кошельком, а в прямом смысле смотреть на нее - "работают" специалисты.

Владимира Арьева ограбили на вокзале в Киеве (фото: facebook.com/volodymyr.ariev)

Кстати, недавно в Киеве произошло курьезное ограбление. Вор проник в одну из столичных аптек и украл несколько упаковок таблеток с виагрой.

Напомним, журналисты выяснили, за сколько продаются народные депутаты, и какие есть способы обогащения народных избранников кроме немалой официальной заработной платы.

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