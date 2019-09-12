100 тисяч гривень за "голови" розбійників: поліція Києва просить про допомогу (прикмети і фото)

Поліція розшукує злочинців, які вчинили розбійні напади на ювелірні магазини у Києві протягом 2018-2019 років. Столичні правоохоронці звернулися до громадян по допомогу та пообіцяли велику грошову винагороду за інформацію, яка допоможе встановити місцезнаходження зловмисників. Про це передали у відділі комунікації поліції Києва.

Також опубліковані фото розбійників, за відомості про яких пропонується 100 тисяч гривень.

Зазначається, що підозрювані здійснювали розбійний напад на ювелірки, працюючи за чітко визначеною схемою. Двоє чоловіків чергували біля входу в заклад в той час, як третій грабував. Після цього злочинці розходилися в різних напрямках, щоб камери спостереження не змогли зафіксувати всю трійцю разом.

Прикмети розбійників:

Першому чоловікові на вигляд близько 30-35 років. Його зріст становить 180-185 сантиметрів. Має худорляву статуру, зачіска коротка.

Поліція розшукує трьох розбійників і обіцяє винагороду в 100 тисяч гривень (Фото: kyiv.npu.gov.ua)

"Може бути одягнений у спортивну куртку з темними смужками уздовж рукавів і вставками на грудях, сині джинси, темне взуття. На голові - сіра панама з червоним і білим обідками", - розповіли в поліції.

Другому розмукуваному близько 40-45 років. Ріст 175-180 сантиметрів. У чоловіка середня статура. Волосся коротке, темне, з лобовими залисинами. Обличчя смагляве.

Поліція розшукує трьох розбійників і обіцяє винагороду в 100 тисяч гривень (Фото: kyiv.npu.gov.ua)

Може бути одягнений у темно-синю футболку, темні штани та взуття. Із собою може мати чорну спортивну кофту.

Третьому теж близько 40-45 років. Зріст 180-185 сантиметрів. У нього міцна статура. Чоловік лисий.

Поліція розшукує трьох розбійників і обіцяє винагороду в 100 тисяч гривень (Фото: kyiv.npu.gov.ua)

Може бути одягнений у чорну футболку з буквою "В" білого кольору на грудях, темні брюки та взуття.

В поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію, яка допоможе розшукати цих підозрюваних, телефонувати за номерами 066-093-85-04 або 102.

"За допомогу у встановленні місцезнаходження розшукуваних гарантована нагорода - 100 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Поліція розшукує трьох розбійників і обіцяє винагороду в 100 тисяч гривень (Відео: YouTube / Поліція Києва)

Нагадаємо, в березні у Борисполі озброєні люди пограбували ювелірний магазин. Четверо в камуфляжній формі та масках увірвалися в магазин і, погрожуючи автоматами охоронцеві, викрали коштовності на суму близько 5 млн гривень.

Також ми пислали про те, що нещодавно нардепа Володимира Ар'єва пограбували на Київському вокзалі. Політик розповів, що професійні злодії витягли з сумки гаманець.

Додамо, що не так давно в Києві сталося курйозне пограбування - злодій проник в одну із столичних аптек і вкрав кілька упаковок таблеток з віагрою.