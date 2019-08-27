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В Киеве ограбили ювелирный магазин

Новости » Происшествия    27.08.2019 - 04:58
В Киеве ограбили ювелирный магазин
Фото: на месте ограбления (kyiv.npu.gov.ua)

Мужчина разбил две витрины, угрожая ружьем

В Киеве мужчина, угрожая ружьем, ограбил ювелирный магазин в понедельник, 26 августа, в результате нападения никто не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что при отсутствии охранника, мужчина разбил две витрины и забрал ювелирные украшения, угрожая персоналу ружьем.

"Происшествие случилось на улице Драйзера в Деснянском районе столицы. В ювелирный магазин зашел неизвестный мужчина с оружием. Он предупредил продавцов, что это разбойное нападение, и потребовал не сопротивляться. Правонарушитель разбил две витрины, забрал ювелирные украшения и скрылся", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели первоочередные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия: осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, изъяли и обрабатывают видео с камер наблюдения.

Решается вопрос об открытии уголовного производства ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Фото: на месте ограбления

Напомним, в марте в Борисполе вооруженные люди ограбили ювелирный магазин. Четверо в камуфляжной форме и масках ворвались в магазин и, угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценности на сумму около 5 млн гривен.

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