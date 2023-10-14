100 математичних дій і гімн 7 мовами одночасно. 13-річний юнак з Чернігова став рекордсменом (відео)

Що відомо про Ярослава

Хлопець родом із Чернігова. З дитинства почав активно вивчати іноземні мови та ментальну арифметику.

У сім років хлопець захопився швидкими підрахунками. Протягом шести років кожного дня він заходив на онлайн-платформу для тренувань. Від початку йому не зовсім подобалося це заняття, проте батьки наполягли спробувати ще. Зрештою Ярославу полюбилися математичні дії.

Суть ментальної арифметики полягає в тому, що на екрані на пів секунди з'являються числа з різними математичними діями. Їх потрібно швидко виконувати, щоб у кінці назвати фінальне число.

Ментальна арифметика складається з запам'ятовування, обробки інформації та кінцевого результату (фото: Суспільне Чернігів)

Також з чотирьох років Ярослав почав вивчати англійську мову.

"В його неповні 14 років в нього вже є баскетбол, театральні гуртки, курси англійської, яку він почав вивчати з чотирьох років, ледве навчившись говорити. Є курси німецької, іспанської, народні та сучасні танці. Наразі він серйозно вивчає три мови. І додатково намагається виконувати якісь вправи", - розповідає про хобі сина мама Катерина Івашко.

Мама Ярослав Катерина Івашко (фото: Суспільне Чернігів)

Завдяки працьовитості Ярослав зміг встановити рекорд України: 100 математичних дій (віднімання та додавання тризначних чисел) за 50 секунд паралельно з декламуванням гімну України сімома мовами - українською, польською, англійською, німецькою, іспанською, французькою та італійською.

13-річний Ярослав Івашко став рекордсменом України (фото: facebook.com/Лана Вєтрова)

Наразі Ярослав планує взяти невеликий відпочинок, адже кілька місяців наполегливо працював задля встановлення рекорду.