100 математических действий и гимн на 7 языках одновременно. 13-летний юноша из Чернигова стал рекордсменом (видео)

Что известно о Ярославе

Парень родом из Чернигова. С детства начал активно учить иностранные языки и ментальную арифметику.

В семь лет парень увлекся быстрыми подсчетами. В течение шести лет каждый день он заходил на онлайн-платформу для тренировок. С самого начала ему не совсем нравилось это занятие, однако родители настояли попробовать еще. В конце концов, Ярославу полюбились математические действия.

Суть ментальной арифметики состоит в том, что на экране на пол секунды появляются числа с разными математическими действиями. Их следует быстро выполнять, чтобы в конце назвать финальное число.

Ментальная арифметика состоит из запоминания, обработки информации и конечного результата (фото: Суспільне Чернігів)

Также с четырех лет Ярослав начал учить английский язык.

"В его неполные 14 лет у него уже есть баскетбол, театральные кружки, курсы английского, который он начал изучать с четырех лет, едва научившись говорить. Есть курсы немецкого, испанского, народные и современные танцы. Сейчас он серьезно изучает три языка. И дополнительно пытается выполнять какие-то упражнения", - рассказывает о хобби сына мама Екатерина Ивашко.

Мама Ярослав Екатерина Ивашко (фото: Общественное Чернигов)

Благодаря трудолюбию Ярослав смог установить рекорд Украины: 100 математических действий (вычитание и сложение трехзначных чисел) за 50 секунд параллельно с декламированием гимна Украины на семи языках - украинском, польском, английском, немецком, испанском, французском и итальянском.

13-летний Ярослав Ивашко стал рекордсменом Украины (фото: facebook.com/Лана Ветрова)

Сейчас Ярослав планирует взять небольшой отдых, ведь несколько месяцев упорно работал для установления рекорда.