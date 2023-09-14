Найвищий бичок у світі, величезна колекція плюшевих ведмедиків. Хто ще увійшов до Книги Рекордів Гіннеса 2024

Нове видання Книги рекордів Гіннеса 2024 року демонструє, що кожна людина у світі має талант, головне побачити його та показати!

Хто потрапив до Книги Рекордів Гіннеса у 2024 році і чим яскраво відзначився - читайте у матеріалі нижче.

Хто увійшов до Книги Рекордів Гіннеса

"Видання 2024 - це кінцевий продукт року, протягом якого нашими менеджерами з документації було розглянуто близько 30 тисяч заявок", - повідомив головний редактор Крейг Глендей.

Загалом до Книги внесено 2638 рекордів, які нещодавно оновлено.

Не виходячи з дому, Книга рекордів Гіннеса 2024 перенесе вас у подорож по всьому неймовірному, веселому та чудовому, що є у цьому світі.

До переможців Книги рекордів Гіннеса 2024 року увійшли - найвищий бичок у світі Томмі, величезна колекція плюшевих ведмедиків і жінка, яка здійснила 13 стрибків з місця на коні всього за 30 секунд та багато інших...

Найвищий бик у світі

Так, 13-річний бичок Томмі з Массачусетса відзначився тим, що його зріст становить колосальні 187 сантиметрів (6 футів та один дюйм).

Середній зріст бичка бурої швейцарської породи коливається від 142 до 154 см (приблизно від 4 футів 6 дюймів до 5 футів 05 дюймів), що робить Томмі більш ніж на 30 см вище середнього звичайного бичка.

Найвищий бичок у світі на прізвисько Томмі (фото: guinnessworldrecords.com)

Найбільша колекція плюшевих ведмедиків

Американець Ніколас Черівуд - володар найбільшої колекції плюшевих ведмедиків. Загалом у нього 1234 іграшки.

Ніколас Черівуд володіє найбільшою колекцією плюшевих ведмедів (фото: guinnessworldrecords.com)

Тринадцять стрибків з коня

Датчанка Аманда Стаалсо встановила два рекорди, виконавши тринадцять стрибків з місця верхи на коні за 30 секунд та п'ять стрибків у шпагаті верхи на коні за 30 секунд.

Аманда стрибнула з коня 13 разів (фото: guinnessworldrecords.com)

Найбільша афро-зачіска

Аміру всього 14 років, він живе в Каліфорнії і його зачіска - це справжній рекорд. Його афро має вражаючі обсяги - 19,67 см (7,74 дюйма) у висоту, 24,83 см (9,77 дюйма) завширшки і окружність 226 см (88 дюймів).

Амір має величезну афро-зачіску (фото: guinnessworldrecords.com)

18-річний Том та його спортивний рекорд

18-річний Том Енох з Лімінгтон-Спа, який страждає на синдром Дауна, є володарем 24 титулів у Книзі рекордів Гіннеса, пов'язаних з фітнесом.

Він виконав 25 присідань за 30 секунд, встановивши рекорд за кількістю цих вправ, виконаних за цей час, і підняв 275 кілограмів, встановивши рекорд із присідання з найбільшою вагою, піднятою за 30 секунд.

Том - володар 24 титулів зі спорту у Книзі Рекордів Гіннеса (фото: guinnessworldrecords.com)