100 гривен за пачку: как украинцам сэкономить на сигаретах

Уже со следующего года стоимость сигарет поднимется в два раза, а крупнейший производитель в Украине внезапно остановил производство табачной продукции. О неожиданных изменениях проинформировал ЭП.

Отмечается, что компания обратилась за помощью к местной власти, поскольку принятые Верховной Радой поправки к законопроекту №1049 делают производство сигарет нерентабельным.

Поправки повышают обязательную наценку розничных продавцов и тем самым заставляют производителей повышать цены на продукцию, что может привести к уменьшению объемов реализации. По этой причине производство и было остановлено.

Подорожание сигарет в Украине - как экономить на курении (иллюстративное фото: УНИАН)

Руководители компаний заявляют, что следствием введения торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной торговли может стать закрытие фабрик и потеря 50 тысяч рабочих мест в табачной индустрии.

Также увеличение ценового разрыва со странами-соседями и низкая покупательная способность граждан может привести к резкому росту уровня контрабанды. При этом объем нелегального рынка может достичь 27 млрд сигарет, то есть около 50% легального рынка табачных изделий.

К слову, уже более 400 тыс. курильщиков в Украине и 11 млн людей в мире отказались от курения сигарет и начали использовать технологии нагрева табака. И, вероятнее всего, чтобы сэкономить на сигаретах, украинцы начнут бросать курить.

Подорожание сигарет в Украине - как экономить на курении (иллюстративное фото: pxhere.com)

Эту пагубную привычку многим людям сложно побороть, однако есть ряд советов, которые помогут с данной задачей справиться:

Составьте список плюсов и минусов курения, однако будьте предельно честны с собой.

Определите точную дату, когда бросите курить, чтобы запрограммировать мозг на конкретное число и подготовить себя к предстоящему стрессу.

Сокращайте количество выкуренных сигарет постепенно, пока не почувствуете, что готовы вовсе от них отказаться.

Сократите потребление кофеина, ведь существует определенная связь между курением и потреблением кофеина, поскольку он является стимулятором.

Делайте здоровые перекусы. Отдавайте предпочтение белковым продуктам, особенно орехам.

Вместо сигарет покупайте жевательные резинки, таблетки, пастилы, содержащие никотин. Эти средства облегчат процесс отказа от курения.

Практикуйте осознанность. Сосредоточьтесь на вашей цели, подумайте о том, как изменится ваша жизнь после отказа от курения. Делайте это сразу же, как возникнет соблазн закурить.

Напомним, что в Украине могут исчезнуть молочные и сырные продукты: в чем причина.