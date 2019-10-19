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100 гривен за пачку: как украинцам сэкономить на сигаретах

Новости » Жизнь   

Уже с 2020 года сигареты могут стоить 100 гривен

Уже со следующего года стоимость сигарет поднимется в два раза, а крупнейший производитель в Украине внезапно остановил производство табачной продукции. О неожиданных изменениях проинформировал ЭП.

Отмечается, что компания обратилась за помощью к местной власти, поскольку принятые Верховной Радой поправки к законопроекту №1049 делают производство сигарет нерентабельным.

Поправки повышают обязательную наценку розничных продавцов и тем самым заставляют производителей повышать цены на продукцию, что может привести к уменьшению объемов реализации. По этой причине производство и было остановлено.

Подорожание сигарет в Украине - как экономить на курении (иллюстративное фото: УНИАН)

Руководители компаний заявляют, что следствием введения торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной торговли может стать закрытие фабрик и потеря 50 тысяч рабочих мест в табачной индустрии.

Также увеличение ценового разрыва со странами-соседями и низкая покупательная способность граждан может привести к резкому росту уровня контрабанды. При этом объем нелегального рынка может достичь 27 млрд сигарет, то есть около 50% легального рынка табачных изделий.

К слову, уже более 400 тыс. курильщиков в Украине и 11 млн людей в мире отказались от курения сигарет и начали использовать технологии нагрева табака. И, вероятнее всего, чтобы сэкономить на сигаретах, украинцы начнут бросать курить.

Подорожание сигарет в Украине - как экономить на курении (иллюстративное фото: pxhere.com)

Эту пагубную привычку многим людям сложно побороть, однако есть ряд советов, которые помогут с данной задачей справиться:

  • Составьте список плюсов и минусов курения, однако будьте предельно честны с собой.

  • Определите точную дату, когда бросите курить, чтобы запрограммировать мозг на конкретное число и подготовить себя к предстоящему стрессу.

  • Сокращайте количество выкуренных сигарет постепенно, пока не почувствуете, что готовы вовсе от них отказаться.

  • Сократите потребление кофеина, ведь существует определенная связь между курением и потреблением кофеина, поскольку он является стимулятором.

  • Делайте здоровые перекусы. Отдавайте предпочтение белковым продуктам, особенно орехам.

  • Вместо сигарет покупайте жевательные резинки, таблетки, пастилы, содержащие никотин. Эти средства облегчат процесс отказа от курения.

  • Практикуйте осознанность. Сосредоточьтесь на вашей цели, подумайте о том, как изменится ваша жизнь после отказа от курения. Делайте это сразу же, как возникнет соблазн закурить.

Напомним, что в Украине могут исчезнуть молочные и сырные продукты: в чем причина.

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