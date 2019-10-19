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100 гривень за пачку: як українцям заощадити на сигаретах

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Вже з 2020 року сигарети можуть коштувати 100 гривень

Вже з наступного року вартість сигарет зросте в два рази, а найбільший виробник в Україні раптово зупинив виробництво тютюнової продукції. Про несподівані зміни поінформував ЕП.

Наголошується, що компанія звернулася за допомогою до місцевої влади, оскільки прийняті Верховною Радою поправки до законопроекту №1049 роблять виробництво сигарет нерентабельним.

Поправки підвищують обов'язкову націнку роздрібних продавців і тим самим змушують виробників підвищувати ціни на продукцію, що може призвести до зменшення обсягів реалізації. З цієї причини виробництво було зупинено.

Подорожчання сигарет в Україні - як економити на курінні (ілюстративне фото: УНІАН)

Керівники компаній заявляють, що наслідком запровадження торговельної націнки на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі може стати закриття фабрик і втрата 50 тисяч робочих місць у тютюновій індустрії.

Також збільшення цінового розриву з країнами-сусідами та низька купівельна спроможність громадян може призвести до різкого зростання рівня контрабанди. При цьому обсяг нелегального ринку може досягти 27 млрд сигарет, тобто близько 50% легального ринку тютюнових виробів.

До речі, вже понад 400 тис. курців в Україні і 11 млн людей у світі відмовилися від куріння сигарет і почали використовувати технології нагріву тютюну. І, найімовірніше, щоб заощадити на сигаретах, українці почнуть кидати палити.

Подорожчання сигарет в Україні - як економити на курінні (ілюстративне фото: pxhere.com)

Цю згубну звичку багатьом людям складно подолати, однак є ряд порад, які допоможуть з цим завданням впоратися:

  • Складіть список плюсів і мінусів куріння, однак будьте чесні з собою.

  • Визначте точну дату, коли кинете курити, щоб запрограмувати мозок на конкретне число і підготувати себе до майбутнього стресу.

  • Скорочуйте кількість викурених сигарет поступово, поки не відчуєте, що готові зовсім від них відмовитися.

  • Скоротіть споживання кофеїну, адже існує певний зв'язок між курінням і споживанням кофеїну, оскільки він є стимулятором.

  • Робіть здорові перекуси. Віддавайте перевагу білковим продуктам, особливо горіхам.

  • Замість сигарет купуйте жувальні гумки, таблетки, пастили, що містять нікотин. Ці засоби полегшать процес відмови від куріння.

  • Практикуйте усвідомленість. Зосередьтеся на вашій меті, подумайте про те, як зміниться життя після відмови від куріння. Робіть це відразу ж, як виникне спокуса закурити.

Нагадаємо, що в Україні можуть зникнути молочні та сирні продукти: в чому причина.

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